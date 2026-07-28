Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小巴司機鑽石山交匯處撞斃女途人 官指視線受阻仍右轉裁定危駕致死罪成

社會
更新時間：12:27 2026-07-28 HKT
發佈時間：12:27 2026-07-28 HKT

前年8月底一輛小巴在鑽石山公共運輸交匯處路口撞倒47歲過路女途人，捲落車底，送院後搶救不治。涉案小巴司機否認危險駕駛引致他人死亡罪受審，被告錄影會面指案發時「開收音機聽，所以就唔係好聽到外邊有聲」。法官姚勳智今早在區域法院裁決指，被告視線受阻仍直接右轉，致使無法及時停定而撞倒死者，裁定被告危險駕駛引致他人死亡罪成，還押至下月13日判刑。

官：被告於視線受阻仍右轉致撞到死者

66歲男被告梁錦成被控於2024年8月28日，在香港黃大仙龍蟠街近燈柱DF4607在道路上危險駕駛公共小巴，引致陳麗虹死亡。

辯方指出案發現場環境複雜，被告難以兼顧所有路面情况，可是姚官指從片段所見，當被告直駛再右轉入鑽石山站公共運輸交匯處時，被告沒有明顯減速，轉右時才看見死者，其車速根本已無法及時停定。姚官指誠如控方指出當時死者也並非高速或突然跑出，且衣物不是難以發現，更選擇在行人輔助線橫過馬路。辯方強調被告或只是一時不專注，姚官反駁從片段所見，當時交匯處停泊小巴阻擋被告視線，被告不應在視線受阻時直接右轉，致使被告無法及時停定而撞到死者。

被告梁錦成案發日於黃大仙龍蟠街撞斃女途人，事後警方到場調查。資料圖片
被告梁錦成案發日於黃大仙龍蟠街撞斃女途人，事後警方到場調查。資料圖片

被告非短暫而是長時間忽略交通情況

姚官認為被告明顯不是短暫缺乏專注，而是較長時間忽略前方的交通情況，仍選擇即時右轉，駕駛方式顯然易見屬危險，遠遜於一個合格而謹慎的駕駛者會被期望達到的水平，尤其顧及當時路面的實際情況。姚官終裁定被告危險駕駛引致他人死亡罪成，還押候判。

案件編號：DCCC829/2025
法庭記者：陳子豪

最Hit
中年好聲音4｜吳亦偉不滿強敵高分黑面？ 網民Cap圖批性格小家 被鍾鎮濤讚好聽過張學友惹嘩然
影視圈
17小時前
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
00:29
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
即時中國
16小時前
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-27 13:00 HKT
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
生活百科
18小時前
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
商業創科
7小時前
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
影視圈
16小時前
胡志偉獲准留英6個月 稱希望與家人相聚、平靜生活 暫時毋須被遞解出境
01:02
胡志偉獲准留英6個月 稱希望與家人相聚、平靜生活 暫時毋須被遞解出境
政情
3小時前
上海女警撞樣邱淑貞 網民：沈月都無咁似︱有片
00:24
上海女警撞樣邱淑貞 網民：沈月都無咁似︱有片
即時中國
6小時前