小巴司機鑽石山交匯處撞斃女途人 官指視線受阻仍右轉裁定危駕致死罪成

前年8月底一輛小巴在鑽石山公共運輸交匯處路口撞倒47歲過路女途人，捲落車底，送院後搶救不治。涉案小巴司機否認危險駕駛引致他人死亡罪受審，被告錄影會面指案發時「開收音機聽，所以就唔係好聽到外邊有聲」。法官姚勳智今早在區域法院裁決指，被告視線受阻仍直接右轉，致使無法及時停定而撞倒死者，裁定被告危險駕駛引致他人死亡罪成，還押至下月13日判刑。

官：被告於視線受阻仍右轉致撞到死者

66歲男被告梁錦成被控於2024年8月28日，在香港黃大仙龍蟠街近燈柱DF4607在道路上危險駕駛公共小巴，引致陳麗虹死亡。

辯方指出案發現場環境複雜，被告難以兼顧所有路面情况，可是姚官指從片段所見，當被告直駛再右轉入鑽石山站公共運輸交匯處時，被告沒有明顯減速，轉右時才看見死者，其車速根本已無法及時停定。姚官指誠如控方指出當時死者也並非高速或突然跑出，且衣物不是難以發現，更選擇在行人輔助線橫過馬路。辯方強調被告或只是一時不專注，姚官反駁從片段所見，當時交匯處停泊小巴阻擋被告視線，被告不應在視線受阻時直接右轉，致使被告無法及時停定而撞到死者。

被告梁錦成案發日於黃大仙龍蟠街撞斃女途人，事後警方到場調查。資料圖片

被告非短暫而是長時間忽略交通情況

姚官認為被告明顯不是短暫缺乏專注，而是較長時間忽略前方的交通情況，仍選擇即時右轉，駕駛方式顯然易見屬危險，遠遜於一個合格而謹慎的駕駛者會被期望達到的水平，尤其顧及當時路面的實際情況。姚官終裁定被告危險駕駛引致他人死亡罪成，還押候判。

案件編號：DCCC829/2025

法庭記者：陳子豪