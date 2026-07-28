香港足球盛會2026｜6支勁旅8月來港作賽 羅淑佩：全陣容上陣唔太可能

「香港足球盛會2026」下月展開，六支歐洲頂級球會相繼訪港作賽。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(28日)在電台節目表示，三場矚目的足球表演賽已落實在八月上旬舉行，曼城、國際米蘭、祖雲達斯、車路士、拜仁慕尼、阿士東維拉分別在三日對陣。她透露目前整體門票已售出約三分之二，反映賽事極具號召力並附有推廣優惠。她指出，由於今年適逢世界盃年，國際足協要求球員有3個星期的休息，加上英超將於八月中開鑼，球迷對於個別球星能否上陣或踢足全場需有期望管理，「對球星陣容仍然有要求，要佢哋full team(全陣容)上陣，包括世界盃踢到最尾個啲球星，一早講咗唔太有可能」。她強調獲邀來港的球隊，本身已有足夠號召力、有一定「擁躉」，不會因為個別球星能否隨隊而影響賽事吸引力。

票尾經濟帶動區內零售餐飲 亞洲國際博覽館二期填補中型場地空缺

對於旅發局將配合賽事推行「票尾經濟」，羅淑佩有信心球賽能夠帶動消費市場，她指市民拿著票尾，已可在100間食肆享95折優惠；今年首五個月該區零售館的生意額按年錄得百分之四十的顯著升幅，各參賽球會設立的期間限定店亦大受歡迎。部分地區如九龍城及土瓜灣的餐飲飲品供應量，亦錄得雙位數顯著增長。

羅淑佩透露興建中的亞洲國際博覽館二期將提供約兩萬人的場館，正好填補了目前紅館一萬人與啟德主場館五萬人之間的中型場地空缺。

整合創意工業資源 深化中外文化交流

展望未來的五年規劃，羅淑佩強調本港將繼續鞏固作為中外文化藝術交流中心的優勢，並致力弘揚中華傳統文化，以文化體育盛事帶動旅遊業發展。在硬件配套上，除了啟德體育園及東九文化中心陸續落成外，局方會探討未來五年至十年的新場館建設需求。同時，當局亦計劃在制度上進行優化，將涵蓋文化、電影及時裝等範疇的資助資源作進一步整合，藉此加強協同效應，為本地創意工業界提供更強大的支援。

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