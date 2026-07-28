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思覺失調青年疑離開復元中心墮樓亡 母入稟區院指涉人為疏忽向醫管局索償

社會
更新時間：12:05 2026-07-28 HKT
發佈時間：12:05 2026-07-28 HKT

20歲思覺失調青年疑於2023年10月前往葵涌醫院日間復元中心接受復康訓練期間，中途離開醫院及返回葵涌住所；其後青年被發現倒斃葵涌石籬（二）邨石祥樓對開。死者母親昨入稟區域法院向醫院管理局索償，指葵涌醫院日間復元中心職員的疏忽導致死者身亡，故入稟要求醫管局作出賠償。

原告為死者陳明鋆、由其母親林綉（音譯；Lin Xiu）代表入稟，被告為醫院管理局。

入稟狀指，死者於2023年10月13日的離世是因葵涌醫院日間復元中心的僱員疏忽所致，而相關僱員均由醫管局所管理及控制，現入稟要求醫管局就原告方損失作出賠償；入稟狀並未列出具體索償金額。

案件編號：DCPI2767/2026
法庭記者：王仁昌

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