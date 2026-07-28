法官陳嘉信涉多次司法抄襲後 今在提早退休前四天於高院引導陪審團

屢涉司法抄襲而被終審法院首席法官張舉能要求於本月底（本周五）提早退休的法官陳嘉信，今早在高等法院就一宗串謀販毒的案件引導3男4女陪審團。案中兩名台灣男子涉嫌由馬來西亞吉隆坡飛抵本港時，在入境期間藏有數樽液體可卡因，他們早前否認控罪在陳官及陪審團席前受審。陳官引導陪審團後，強調退庭期間不得使用手機，並向陪審團笑言「唔好意思要你地交出手機」，及後陪審團於11時半開始退庭。

案件由法官陳嘉信及3男4女陪審團共同審理。兩名台灣籍被告依次為29歲洪大軒及30歲黃哲劭，被控於2019年8月8日在香港大嶼山赤鱲角香港國際機場1號客運大樓非法販運危險藥物，即內含3,273克可卡因的6,046克液體及內含407克可卡因的531克固體；另於或約2019年8月4日至2019年8月8日期間（包括首尾兩日），在其他地方及香港，與陳豐逸及其他身分不詳的人一同串謀非法販運危險藥物，即可卡因。

陳官引導陪審團時，詳細地覆述次被告黃哲劭的證供，指黃於2019年8月8日搭航班由馬來西亞吉隆坡飛來港時，行李中藏有兩樽內含可卡因的紅酒，當海關關員向他指出時，他表示不清楚內含可卡因。黃另自辯指，案發前與懷孕的妻子在台灣居住，及後從社交平台Facebook看見友人開設代購團，由台灣去吉隆坡並將涉案的紅酒帶到香港，事成返回台灣後能獲4萬元報酬，惟黃到港後遭海關截停並拘捕，黃表示參加代購團需交出手機。

案件編號：HCCC262/2025

法庭記者：黃巧兒