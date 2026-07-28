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陳嘉信涉司法抄襲提早退休 湯家驊指毋須扣退休金：既然他已主動退下 大家亦毋須再過度追究

社會
更新時間：10:06 2026-07-28 HKT
發佈時間：10:06 2026-07-28 HKT

高等法院原訟法庭法官陳嘉信因涉多次司法抄襲事件，終審法院首席法官張舉能昨日發表聲明，強調司法抄襲完全不能接受，已要求陳嘉信提早退休，將於2026年7月31日正式生效。陳嘉信退休年齡為70歲，現提早6年退休。

行會成員、資深大律師湯家驊今早（28日）在商台節目指出，陳嘉信原有的福利按合約應予保留，考慮到他已服務司法界多年，今次事件在其聲譽上造成很大影響，已經是很大的懲罰，希望「大家手下留情，俾個機會佢啦」，不要再狙擊事件。他又認為本港法官欠缺正規的訓練途徑，可能導致法官質素參差，長遠而言應該設專門的培訓學院，讓法律學生選擇路向。

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避免衝擊司法界 勸退屬合適做法

對於陳嘉信以「提早退休」方式離任，湯家驊解釋，在現行制度下法官是不能輕易被辭退。若法官拒絕首席法官的辭職勸喻，當局便須引用《基本法》第89條成立審議庭處理。他形容這將是漫長且對司法界衝擊極大的程序，審議期間更會引起國際關注。他認為陳官接受勸退，是理解到社會的感受，而他日後要重投法律界工作將非常困難，這雖非法律上的刑罰，但實際上已是沉重的心理及社會打擊。

外界關注陳官的行為為何未被界定為「行為不當」，湯家驊指本港暫無先例，一般推測「行為不當」是指刑事罪行等嚴重個人行為失當，而工作表現欠佳則屬「未能履行其職能」。由於陳官是自願退休，理應按合約獲得相關福利。他呼籲大眾念在陳官服務社會多年，應該對他「手下留情」：「俾個機會佢啦。」

對於現行法例規定，若司法人員因涉嫌違紀而面臨懲處、被逼令退休時，司法機構有權扣減或拒絕發放其退休金，湯家驊認為從最終結果來看，這已向社會作出了合理的交代。陳嘉信是在接受勸喻後同意退休，性質上屬於自願性質，因此不應將其視為一項懲罰。他直言「既然他已主動退下，大家亦毋須再過度追究。」

行會成員、資深大律師湯家驊。
行會成員、資深大律師湯家驊。

頂尖律師難減薪轉跑道 倡設法官訓練學院

事件亦引伸出法官人手及質素的深層次問題。湯家驊坦言，現時本港法官多由私人執業律師「半途出家」轉任，但頂尖的商業律師收入豐厚，「一日嘅工作可能等於法官一年薪酬」，極難吸引他們轉跑道。這導致最終願意出任法官的人選，可能只是剛好符合資格，加上缺乏法官專門培訓，令整體質素容易變得參差。

為解決法官短缺及質素問題，湯家驊透露其智庫正向特首及特區政府提交五年計劃建議，認為香港可仿效內地及其他大陸法系國家，設立專門的「法官訓練學院」。他指出，現時每年有二、三百名法律系學生畢業，部分來自牛津、劍橋等名校的尖子亦難以找到實習崗位。若能提供職業法官的培訓途徑，讓畢業生接受兩至三年的專門訓練，由簡單案件做起，便能確保法官人手充裕，並大幅提升司法質素。

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