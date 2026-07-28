的士車隊一周年｜ 運輸署指服務評價正面 車輛與司機規模持續擴張

政府引入的士車隊制度至今一周年。運輸署署長謝詠誼今日(28日)在電台節目表示，新制度透過牌照條件規管車隊的營運管理、車輛規模及服務質素等作出不同的要求，相信能為乘客帶來新體驗，公眾普遍對車隊服務評價正面，車型包括六人車、輪椅的士等，司機態度有禮，成功為的士業界帶來相當正面的新氣象。她又指，每一支的士車隊的數目正在增長，現時共有超過2000部車隊的士及約2400名司機投入服務，個別車隊更已達到其承諾規模的八成半。截至今年5月底，五支的士車隊合共完成了約420萬次行程。

增聘司機成擴充關鍵 年輕新血陸續入行

儘管車隊的士數目持續增長，但距離3500部的的士原定目標仍有一段距離。謝詠誼解釋，業界在招聘司機方面確實遇到挑戰，需要加倍努力吸引人員入行。為此，運輸署聯同勞工處為車隊營辦商舉辦了超過20場地區及專題招聘會，讓營辦商向求職者詳細解說管理、培訓及支援措施，至今已有超過一百名司機加入車隊，這些協助措施已初見成效，目前車隊司機的平均年齡僅為47歲，其中兩成司機更是介乎30至39歲，遠低於整個的士行業的平均年齡。她又指，的士車隊在招募司機上的確要加把勁，須要吸引更多司機入行。

擴展專屬配套及充電設施 提升車隊營運優勢

為進一步提升的士車隊的營運優勢，運輸署在全港16個地點，包括機場、高鐵站、啟德郵輪碼頭及會展中心等，設置了合共95個車隊專屬停車處，未來在皇崗口岸亦打算設立；在提升車隊優勢方面，謝詠誼指出，署方容許車身採用特色設計以彰顯專屬性，亦積極聯絡銀行，為的士車隊提供協助。

針對業界對電動的士充電設施的需求，署方早前已在大埔及青衣撥出兩幅專用地供的士車隊使用，營辦商已陸續在內增加充電設備。謝詠誼強調，現時全港各區已有超過160個專為車隊而設的充電點，未來會繼續協調各營辦商加建相關設施。

統一叫車平台反應理想 嚴格監管確保質素

至於統一叫車平台「call 車易」，自4月22日推出三個多月以來，已累積超過40萬人次使用，逾一萬部的士上線提供服務，當中近四成訂單由車隊完成，車隊接單成功率亦由初期的六成穩步上升至76%。為確保服務質素並加強乘客信心，署方透過牌照條件進行嚴格監管，要求車隊定期提交營運報告，並持續監察投訴數字、接單率及行程完成量等數據，確保的士車隊能持續提升服務水平。

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