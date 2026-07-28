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天氣｜天文台料未來一兩小時雨勢有時頗大及有狂風

社會
更新時間：21:37 2026-07-28 HKT
發佈時間：06:31 2026-07-28 HKT

天文台在晚上9時35分再發特別天氣提示，指香港以南持續有雨帶發展並向北移動，預料未來一兩小時本港雨勢有時頗大及有狂風。市民請留意天氣變化。

天文台下午6時30分再發特別天氣提示，指受廣闊低壓槽影響，本港明日雨勢有時頗大及有狂風雷暴。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

天文台上午7時15分發出黃色暴雨警告信號，隨後在10時45分取消。

天文台上午6時50分發出特別天氣提示，指未來數小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

一道廣闊低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區驟雨較多。日間最高氣溫約30度。吹和緩東至東南風，稍後離岸風勢清勁。

展望明日部分地區雨勢較大。隨後一兩日天氣仍然不穩定。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

一道廣闊低壓槽會在未來兩三日繼續為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣，雨勢有時較大及有狂風雷暴。受一股偏南氣流影響，週末期間廣東沿岸仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

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