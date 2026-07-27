法官陳嘉信涉多次司法抄襲 終院首席法官張舉能要求提早退休 7.31生效

針對高等法院原訟法庭法官陳嘉信多次司法抄襲事件，終審法院首席法官張舉能今日（27日）發表聲明，強調司法抄襲完全不能接受，認同公眾對陳嘉信過去數年間涉及多宗司法抄襲事件所表達的關注，自己已要求陳嘉信提早退休，並基於公眾利益批准其申請，將於2026年7月31日正式生效。

據悉，陳嘉信先後涉及8宗司法抄襲事件，其中一宗發生在張舉能「嚴肅訓誡」後仍然重施故技。

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司法抄襲衝擊獨立思考

張舉能在聲明中強調，法官的首要職責是依法及根據法庭證據，公正地聆訊和裁決案件。法官行使獨立司法判斷是裁決過程的核心要素，最主要體現在其撰寫的判詞及裁決理由中。然而，司法抄襲直接衝擊此根本要求，並令人質疑有關法官是否曾就須予裁決的爭議和事項進行獨立思考，司法抄襲屬完全不能接受的行為。

斥削弱公眾信心 要求提早退休

張舉能指出，他充分認同社會大眾對陳嘉信過去數年間涉及多宗司法抄襲事件所表達的關注。陳嘉信早前雖然已受到嚴厲譴責，並承諾作出改善，但其後仍然出現司法抄襲的情況。有關事件先後引發多宗上訴，其中部分案件更被命令重新審訊，不僅影響訴訟各方的權益，亦不必要地耗費上訴法庭的司法資源，更削弱了公眾對陳嘉信繼續妥善履行司法職責能力的信心。

為了維護公眾對司法制度和法官獨立及專業地履行司法職責的信心，張舉能今日正式要求陳嘉信提早退休。陳嘉信已依照相關要求提出退休申請，張舉能亦基於公眾利益批准該項申請，並於2026年7月31日起生效。

司法機構將加強撰寫判詞培訓

張舉能補充，雖然此次司法抄襲事件僅涉及一名法官，但他已藉此機會提醒各級法院法官及司法人員，必須避免任何形式的司法抄襲。如有需要，司法機構將會加強有關判詞撰寫的培訓工作。他最後強調，對各級法院法官及司法人員繼續恪守《司法誓言》，以勤勉、獨立及專業的態度履行司法職責，抱有十足信心。

湯家驊：對公眾有所交代

行會成員、資深大律師湯家驊向《星島頭條》表示，事件最終有此結果，對公眾而言已有所交代。他認為陳官早前已受到嚴厲譴責，並曾公開承諾作出改善，但連日來社會對其言論的負面評價不絕，反映公眾對司法機構及法官的操守與專業水平抱有高度期望。

湯家驊強調，維護司法尊嚴至為重要，期望事件能就此告一段落，亦相信各級法院法官及司法人員對今次事件會有很大反思。