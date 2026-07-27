涉打兩女兒兼罰企門外 46歲父親自辯稱社工要求放棄兩女兒撫養權

46歲父親涉去年虐待10及12歲女兒，以兩女遲了回家，要2人在家門外「罰企」6小時，又曾打女兒手臂和頭部。涉案父親被控4項虐兒罪及1項意圖妨礙司法公正罪，他今於九龍城裁判法院出庭自辯，否認曾虐打和要求女兒罰站，稱當晚沒收兩名女兒手機後，兩女在凌晨離家而去，他估計兩女可能去了朋友家中，所以沒有即時報警，又指不喜歡兩女的朋友，因對方讓兩女吸煙、飲酒，甚至帶她們去偷竊。案件押後8月13日續審。

被告S.K.W.被控4項虐兒罪，指他分別於2025年7月及10月故意傷害或虐待10歲女童X及12歲女童Y；他另被控1項意圖妨礙司法公正罪，指他在同年7⽉29⽇指示Y向警方作出虛假陳述。

夜半三時發現兩女兒外出但無報警

被告今出庭自辯，否認案發時曾打X及Y，也不承認於10月30日曾要求X和Y於家門外「罰企」。被告辯稱，他當晚曾離家購物，回家後看到女兒在玩手機，便要求兩人放下手機繼續做家課。後來被告指示兩人梳洗及睡覺，但在凌晨約2至3時，他起床去廁所時，發現女兒在玩手機，他便沒收女兒的手機。

被告續稱，當時感到憤怒，他曾外出購買飲品和吸煙，其後才回家繼續睡覺。及至凌晨約3至4時，他聽到關門的聲音，於是起身查看及發現兩女不在床上。被告曾到停車場及附近公園，嘗試尋找兩女但不果，由於感到身體狀況不佳，他返回家中休息，而他並沒有報警，因為兩人才剛剛離開，他認為此時便報警並不恰當，「同埋我相信我可以揾得返佢哋」，他估計2人去了朋友A的家中。

指社工曾要求簽文件放棄兩女兒撫養權

被告稱X和Y對其家有所不滿，例如X和Y睡在同一張床，Y曾與X起爭執及用腳踢X，當被告指責Y時，Y會覺得他有所偏袒。被告又稱，Y和X歸家的時間愈來愈晚，兩人常常到A家中逗留。被告並不喜歡兩人的朋友A，因為A會讓兩人吸煙和飲酒，他曾在兩人手機中發現吸煙的自拍影像，A亦曾帶兩人去盜竊。

被告辯稱，他因案被捕及還押後，跟進其家庭個案的社工曾探訪，要求他簽文件放棄X和Y的撫養權，他表示須時考慮，社工卻指無論如何、其撫養權都會被剝奪，其後社工便離去。

被告又指，由於家門外走廊非常「應聲」，所以他不會要求X和Y在該處「罰企」，甚至打或責罵兩人，這樣會騷擾到鄰居。辯方另呈上電話訊息截圖，顯示兩女在11月曾發訊息給被告，稱「爸爸對不起」、「我錯了」等；但Y早前供稱，因祖父母要求她和X向父親道歉，否則會找律師送她們到女童院，所以她才發出「爸爸對不起」等訊息。

案件編號：KCCC3035/2025

法庭記者：王仁昌