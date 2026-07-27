白內障︱工聯會「睛彩人生」義診計劃 長者義工跨境深圳手術 首階段32名額

由工聯會與希瑪醫療集團合作推出的「睛彩人生」白內障義診計劃，今日（27日）下午舉行啟動禮。計劃首階段提供32個名額，對象為長期服務工會的基層長者義工，涵蓋術前檢查、眼科醫療服務及藥物。工聯會理事長黃國表示，計劃成本較常規手術節省約一半，並接受企業贊助，讓受惠者毋須憂心經濟負擔。

黃國指出，不少長者義工多年來熱心服務社區，惟白內障影響生活質素，公立醫院輪候需時，基層長者往往耽誤最佳治療時機。今次計劃精準對接有需要個案，期望為這群默默耕耘的長者送上實質關懷。

由口岸直達醫院僅10分鐘內路程

計劃安排受惠長者於香港參與講座，並檢查其情況是否適合做手術，若符合相應條件，便會安排長者跨境到深圳接受治療。醫院由希瑪集團管理，院址鄰近羅湖口岸，由口岸直達醫院僅需5至10分鐘路程，大大減輕長者舟車勞頓之苦，且長者醫療券亦能跨地使用，體現善用香港醫療口碑與大灣區資源互補的優勢。

亮睛工程慈善基金會主席林順潮表示，計劃初期以工聯會長者義工為服務對象，藉此感謝他們多年的無私付出，並推廣「人人為我，我為人人」的精神。他透露，未來受益範圍或將擴大至雙眼失明或獨居的有需要長者，讓更多基層市民受惠。

兩周前報名 獲安排8月中手術

受惠長者丘女士分享自身經歷時表示，她過往習慣到政府醫院求診，惟白內障手術輪候時間長達兩年。她在兩星期前報名參與「睛彩人生」義診計劃，已獲安排於今年8月14日進行手術，排期效率遠勝公立醫院。她初步對計劃表示信心，更透露若手術效果理想，將自費以人民幣7,800元為另一隻眼睛接受治療。

記者、攝影：葉芷均