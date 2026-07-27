服感冒藥後揸小巴撞斃八旬翁 71歲司機認罪囚14月停牌5年 官：藥後影響反應仍駕駛加重罪責

患白內障的小巴司機去年2月在沙田穗禾路駕駛前，因被確診患上呼吸道感染而服用有睡意藥物，及後未察覺八旬老翁持拐杖過路，終將對方撞斃。司機今早在荃灣裁判法院（暫區域法院）承認危險駕駛引致他人死亡罪，暫委法官韋漢熙判刑時指，被告案發前兩度服用有睡意的藥物，低估藥物帶來的副作用，有機會出現反應遲緩的情況，惟被告仍選擇駕駛，屬加重罪責，但念被告初犯及有悔意，終判處他監禁14個月、停牌5年及自費參與駕駛改進課程。

低估藥物副作用影響反應仍駕駛

71歲被告李友誠，被控於2025年2月24日在沙田穗禾路燈柱附近，在道路上危險駕駛公共小巴，引致溫志明死亡。

韋官判刑時指，被告案發時不留神而導致正在過路的長者死亡，情節嚴重，事主並非突然踏出行人輔助線才被撞，事主是在行人輔助線走了一半的路才被撞，案發地屬大直路及燈光充足，事主持拐杖步行，其步速緩慢，當時亦沒有其他車輛阻擋被告的視線，若被告有足夠的專注力及視力，被告必然會留意到事主。韋官另指，儘管被告在警誡下稱，曾低頭調校收費機，惟行車紀錄儀顯示被告視線向前望，沒有操作其他物件，故被告並非因低頭操作其他物件而導致分心駕駛。

韋官直指，導致被告分心的是他患有感冒，案發前曾兩度服用有睡意的藥物，有機會導致其眼望前方但視而不見或反應遲緩的情況，被告低估服用藥物的副作用及對身體的影響。再加上，被告的視力敏銳程度僅20/70，未達合格駕駛的水平，被告亦沒有佩戴眼鏡，影響前方觀察能力，被告明知自己身體的情況，仍駕駛小巴，屬加重罪責的因素。惟念被告初犯、有良好品格及患長期病患等因素，終判處他監禁14個月、停牌5年及自費參與駕駛改進課程。

求情稱一時分神釀禍深感自責

韋官引述求情指，被告沒有刑事定罪紀錄，有良好背景，案發時因一時分神而奪去他人性命，被告深感自責及後悔，案發後一星期路祭事主致哀，對事主的家人表示歉意，承諾終身不會再駕駛，並會銘記是次的慘痛經歷。辯方亦呈上被告家人、同事及乘客等求情信，形容被告勤奮工作，事發後沒有逃避，望法庭寬大處理。辯方亦提及，被告體內有懷疑惡性的疾病增生，被告亦患長期病，包括痛風及糖尿病等，望法庭念被告即時認罪，表現出悔意而輕判。

案情指，被告去年2月下午6時許，駕駛公共小巴沿案發路段西行前往華翠園，當時車上有數名乘客。當被告駛至案發地的路口前，82歲男事主持拐杖步出行人輔助線的中央安全島，該地段沒有交通燈。當事主走在行人輔助線的中間時，被告駛近行人輔助線，被告見到事主後剎車，惟小巴仍撞上事主。救護人員到場後，發現事主躺在小巴前的地上流血，不省人事，送院後不治身亡。屍體剖驗報告顯示，事主的死因是頭部、軀幹及上下肢多處鈍力損傷，伴有顱骨、脊骨及肋骨骨折。

服感冒藥後堅持上班駕小巴

被告於同日被捕，在警員查問下指「我一路沿穗禾路上山頂總站方向行駛，行經呢個位置，我掛住調校個收費機，之後突然發現有個阿伯在我車前約3至4米由右至左過馬路，我已經急剎車，不過車頭都係撞到佢，然後佢就頭落地跌低咗」。被告在錄影會面時指，案發時正在操作收費機，可能垂下頭而分了心，而更改車費需時兩至三秒左右，其間沒有抬頭望，沒有想到會有行人在案發行人輔助線上，而他約有17年駕駛小巴經驗。惟庭上播放行車紀錄儀片段，並未發現被告有低頭的動作。

被告另在警誡下稱，案發前一日（23日）因患病而求診，醫生開出咳藥水及其他藥物，並表明藥物會引起輕微睡意。被告的上司建議被告休息，惟被告指以往患感冒時都不會打瞌睡，堅持於案發當日上班，因被告覺得身體沒有問題。而在案發當日，被告曾兩度服用咳藥水及其他藥物。被告續承認，自己將於同月28日進行白內障手術，亦患糖尿病。醫生報告顯示，被告案發前患上呼吸道感染，其視力敏銳程度為20/70，如果視力正常的人可在距離70呎之處看見視標，被告則要在距離20呎之處才看得見該些視標。被告亦患輕微白內障等，須進行手術。經專家分析，假如被告在案發地21米外察覺危險，並大力剎車，意外便可避免。

案件編號：DCCC1535/2025

法庭記者：黃巧兒