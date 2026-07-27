飛行服務隊空勤主任涉露械案 警：會盡量統一認人行列人士髮色免有人過份突出

39歲飛行服務隊空勤主任涉兩度在火炭站及沙田路邊露械，案件今於沙田裁判法院續審。負責檢取衣物的警員同意，他不知道該些衣物屬於誰或曾被誰人穿過，也不知道同層會否有類似的證物，或與被告相似的男士。主持認人程序的總督察指，「原則係唔想證人認為肯定疑犯一定喺度」，曾多次向事主重覆。而若參與人士髮色不同，則會盡量統一以免有人過份突出。

曾多次提醒事主涉案人未必於列隊認人現場

男被告吳百恒被控2項在公眾地方的猥褻行為罪，今由大律師許卓倫代表。控罪指，被告於去年11月2日在港鐵火炭站大堂近C出口，以及今年1月16日在沙田好運中心桂林閣外，無合法權限或辯解下，於公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻地暴露其陽具。承認事實指，被告於今年2月10日，在火炭晉名峰某單位被拘捕；他其後在3月2日自願參與認人程序。

沙田警區刑事總督察盧永健供稱，在今年3月2日負責2項認人程序，被告均有出席。而在第一次中證人未有認出涉案人；第二次的證人則有認出涉案人。

被告吳百恒。資料圖片

辯方盤問時在庭上播放事主X的認人手續片段，盧永健確認當時4次向X表明有共9名「戲子」及疑犯，「疑犯唔一定喺呢度」。他解釋指原則上，不想證人肯定疑犯一定在場，而重覆4次是確保X知道這個原則。盧另認同只向事主Y講過一次「當日嗰個涉案人未必一定喺度」。

總督察：認人唔係認特徵，係綜合樣貌

盧永健續指，當日因不同人的髮色有別，故安排他們噴黑髮色，他不知道Y曾否與警方討論嫌疑人的髮色，或Y曾形容嫌疑人是啡黑髮。辯方提出假設，若盧知悉犯案者金髮，會否叫「戲子」戴上浴帽遮蓋髮色？盧回應認人程序未必需要「戲子」變成當日犯案者的模樣。

盧永健舉例若嫌疑人「光頭」，警方會盡量尋找「光頭」人士參與認人程序，但盧本人未遇過同類情況。若未能找「光頭」人士，盧表示「會Call off（取消）認人程序」。而如果嫌疑人有頭髮，盧會統一髮色使無人突出，但他認為「認人唔係認特徵，係綜合樣貌」。盧亦確認他拒絕了Y要求「戲子」們做當日動作。

案件編號：STCC1483/2026

法庭記者：雷璟怡