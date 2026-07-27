旭記工程遭律政司入稟追討「長散工」保就業補助金約1216萬元

政府在疫情期間於「防疫抗疫基金」下推出建造業特設保就業計劃（臨時僱員），每位合資格「長散工」可獲3.6萬元補助金。律政司指旭記工程有限公司違反就業支援計劃條款，遂入稟高等法院追討補貼金額及相關附加費約1216萬元。根據司法機構網頁顯示，案件暫未排期聆訊。

原告為律政司司長，被告為旭記工程有限公司（YUK KEE ENGINEERING COMPANY LIMITED）。入稟狀指，旭記工程有限公司違反建造業特設保就業計劃（臨時僱員）相關條款，律政司司長遂向它追討額達港幣1216.48萬元的補貼金額及相關附加費，同時向它追討本案訟費。

根據資料顯示，建造業僱主為「臨時僱員」作最少15天的強積金供款，該名僱員將符合申請資格，僱主可按每名合資格僱員建造業長散工申請3.6萬的補助金，僱主需承諾收到補助金後的6個月內不裁員，補助金亦需全數用於支付工友的工資。

案件編號：HCA1301/2026

法庭記者：劉曉曦