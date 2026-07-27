Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旭記工程遭律政司入稟追討「長散工」保就業補助金約1216萬元

社會
更新時間：12:51 2026-07-27 HKT
發佈時間：12:51 2026-07-27 HKT

政府在疫情期間於「防疫抗疫基金」下推出建造業特設保就業計劃（臨時僱員），每位合資格「長散工」可獲3.6萬元補助金。律政司指旭記工程有限公司違反就業支援計劃條款，遂入稟高等法院追討補貼金額及相關附加費約1216萬元。根據司法機構網頁顯示，案件暫未排期聆訊。

原告為律政司司長，被告為旭記工程有限公司（YUK KEE ENGINEERING COMPANY LIMITED）。入稟狀指，旭記工程有限公司違反建造業特設保就業計劃（臨時僱員）相關條款，律政司司長遂向它追討額達港幣1216.48萬元的補貼金額及相關附加費，同時向它追討本案訟費。

根據資料顯示，建造業僱主為「臨時僱員」作最少15天的強積金供款，該名僱員將符合申請資格，僱主可按每名合資格僱員建造業長散工申請3.6萬的補助金，僱主需承諾收到補助金後的6個月內不裁員，補助金亦需全數用於支付工友的工資。

案件編號：HCA1301/2026
法庭記者：劉曉曦

最Hit
胡志偉抵英獲准「入境保釋」逗留7日 本周三或被遞解出境 否認尋求政治庇護
01:00
胡志偉抵英獲准「入境保釋」逗留7日 本周三或被遞解出境 否認尋求政治庇護
政情
7小時前
毛舜筠談舊愛張國榮揭分手原因：佢好鍾意我 哥哥曾感嘆走入婚姻或可改變一生
毛舜筠談舊愛張國榮揭分手原因：佢好鍾意我 哥哥曾感嘆走入婚姻或可改變一生
影視圈
5小時前
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
即時國際
18小時前
理大聚焦前沿人工智能技術 率14初創參展LEAP East 2026 拓中東機遇
教育資訊
5分鐘前
國際連鎖茶飲店疑用科技海綿洗食器 專家警告恐釋一級致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正確用途
國際連鎖茶飲店疑用科技海綿洗食器 專家警告恐釋一級致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正確用途
食用安全
2026-07-26 12:00 HKT
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
飛機工程公司男職員由6米高墮下，送院不治。梁國峰攝
赤鱲角飛機工程公司男職員6米高墮下 送院不治
突發
1小時前
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
影視圈
18小時前
颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮
颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-26 14:19 HKT
赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」
赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」
生活百科
22小時前