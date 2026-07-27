的士車隊一周年︱全港僅2000輛投入服務 司機短缺成死症 車隊推時薪制吸新血

5支的士車隊自去年7月獲發牌至今一年，惟時常被指「Call車難、無車無司機」，車隊能否為的士業「救亡」成疑。運輸署回覆傳媒查詢時表示，全港僅有近2,000輛車隊的士投入服務，距離署方最初要求的3,500輛完整規模，仍欠43%才達標。

全港僅2000輛車隊的士投入服務 仍欠43%

原本目標規模800輛的士的JOIE樂行車隊表示，至7月的規模已達600輛車，即已達標75%。有立法會議員認為各支車隊應把握11月起規管網約車的契機，提升服務質素「搶客」以填補市場空白，否則當政府發更多網約車牌後，恐怕會「自生自滅」。

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莊豪鋒籲車隊把握規管網約車契機

實政圓桌立法會議員莊豪鋒相信11月起推出1萬個網約車牌照後，數量一定未能滿足載客需求，認為各支的士車隊應把握發揮機會填補空白，應做好服務質素搶佔市場，倘屆時情況仍未見大幅改善，逼使政府唯有發更多網約車牌，屆時的士車隊或只能「自生自滅」，成為的士與網約車之間的「過渡性產物」。

至於8月3日起加強打擊白牌車，被捕司機可被扣車和釘牌，不過莊豪鋒擔心阻嚇力度有限，即使加重刑罰也未必能造成翻天覆地的變化。他指這些規違司機多年來違法營運也不太怕，即使執法人員放蛇，相信司機已「魔高一丈」，能分辨喬裝乘客的警員。

莊豪鋒又提到，雖然目前已有八達通公司協助推出「Call車易」，綜合5個車隊的應用程式，但未涵蓋「個體戶」的士，認為對市民叫車仍不夠方便，期望平台將非車隊的「單頭司機」亦納入其中。他亦關注充電位短缺的痛點，舉例指東涌的士專用充電站只有兩支樁，司機需花時間排隊充電，影響生意。

陳恒鑌：行業生態復常是車隊健康發展根基

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌坦言，目前業內的士司機本身已短缺，又分析的士司機不願加入車隊的原因有三，一來的士業車隊管制和規矩太多，令部分司機對加入車隊卻步。其次，他透露現時業界在更換新車向銀行「上會」面臨難度，指銀行對的士業缺乏信心，導致新車落地及車隊擴充速度比預期慢。另一方面，充電樁設施不足、分佈不均導致司機不願租用電動的士，投資者亦不願意貿然入市，形成惡性循環。

陳恒鑌期望8月起加強打擊非法白牌車，以及11月起推出1萬個合規網約車牌照，能有助消除以往不公平的競爭，令行業生態回復正常，形容是的士業得以健康發展的根基，相信只要能大幅減少非法載客取酬的白牌車，有信心對的士車隊「吸客」有幫助。不過他也預期，在新規實施的過渡期內，業界仍會持觀望態度，呼籲政府須主動介入，協助業界打通銀行「換車上會」渠道，並大幅增加的士專用充電樁。

JOIE樂行：推時薪及僱員制 提供福利招募司機

JOIE樂行回覆表示，自獲發車隊牌照以來，一直致力擴展車隊規模及提升服務質素。截至今年7月，車隊規模逾600輛，近日更推出「寵愛的 JOIE PETS」寵物專屬的士服務。為招募更多司機，除推出時薪及僱員制度外，亦提供多項專屬福利，包括電動的士充電及泊車優惠、接單及安全駕駛獎勵，亦舉辦培訓班，並提供考牌資助，協助未有的士駕駛執照（6號牌）的司機轉型。

JOIE樂行強調，對於任何能推動行業進步，公平且良性的競爭，一直抱持開放態度。期望政府在制定網約車政策時，能透過科學數據評估，兼顧市場需求、道路承受能力及現職職業司機生計，確保公共交通生態能夠健康及可持續發展。

記者：陳俊豪