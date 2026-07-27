7旬父涉青衣城持鋸追子 兩父子被控非法打鬥等罪 准保釋至9月訊

青衣城上周六發生打鬥事件，一對父子疑因家事起爭執，七旬父親涉持木鋸追趕其子。2人事後被警方拘捕，同被控1項在公眾地方打鬥罪，涉案父親另被控公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今於西九龍裁判法院提堂，兩被告暫毋須答辯，以待警方進一步調查。裁判官陳慧敏押後案件至9月21日再訊，批准兩名被告保釋候訊，期間不得與對方討論案情。

兩被告分別以500及1000元保釋候訊

被告為78歲五金工人吳良業及52歲無業男吳輝龍，同被控於2026年7月25日在青衣城1期1樓「馬莎百貨」外的公眾地方參與非法打鬥；吳良業另被控於同日同地在公眾地方無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即木鋸。

案件今提堂，兩被告暫毋須答辯，以待警方進一步調查，包括索取閉路電視片段和法律意見等。控方反對首被告保釋，陳官考慮辯方保釋申請後，批准兩名被告分別以現金500及1000元保釋，期間不得與對方討論案情，次被告另須每日到警署報到。

案件編號：WKCC3508/2026

法庭記者：王仁昌