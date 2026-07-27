私隱公署奪亞太區兩殊榮 表揚推動《僱員使用生成式AI指引》及應對深偽技術

個人資料私隱專員公署於今年亞太區GovMedia Conference & Awards 榮獲兩項殊榮，分別為「年度香港治理項目 – 監管組別（Hong Kong Governance Project of the Year – Regulatory）」獎項及「年度香港推廣項目 – 監管組別（Hong Kong Outreach Project of the Year – Regulatory）」獎項，以表揚私隱公署發布的《僱員使用生成式AI的指引清單》及推廣《應對濫用人工智能深度偽造技術：給學校及家長的錦囊》的成效。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，十分榮幸獲得兩項殊榮，充分肯定了公署在AI時代推動治理及保障個人資料私隱方面的努力。她說，十分高興公署發布有關AI的指引不但在香港獲得廣泛採納及好評，更獲得國際認可，公署將繼續推廣以安全、負責任及私隱友善的方式開發及使用AI，亦會致力支持特區政府推動『人工智能+』及『全民AI培訓』的施政方針。

《僱員使用生成式AI的指引清單》奪「年度香港治理項目 – 監管組別」獎

「年度香港治理項目－監管組別」獎項旨在表揚公共機構推行的卓越新猷或措施。私隱專員公署去年3月發布的《僱員使用生成式AI的指引清單》，透過提供實用清單，協助機構制定有關僱員在工作期間使用生成式人工智能（AI）的內部政策或指引，並遵從《個人資料（私隱）條例》的相關規定。

《指引》自發布以來獲得各界廣泛採納。根據私隱專員公署於2026年進行的循規審查，在透過AI系統收集及／或使用個人資料的機構當中，超過九成已參考或計劃參考包括《指引》在內公署所發布有關AI的指引資料。此外，介紹《指引》的YouTube影片亦分別錄得逾16萬次中文觀看次數及逾12萬次英文觀看次數，反映社會大衆對《指引》的高度關注。

《應對濫用人工智能深度偽造技術：給學校及家長的錦囊》奪「年度香港推廣項目－監管組別」獎

「年度香港推廣項目－監管組別」獎項旨在表揚能有效接觸及聯繫目標群體、促進正面關係，以及為社群或持份者帶來深遠及具意義影響的計劃。

私隱專員公署於去年12月發布《應對濫用人工智能深度偽造技術：給學校及家長的錦囊》（《錦囊》），為學校及家長提供實用建議，協助他們預防及處理涉及兒童及青少年的深偽技術事故，以保障兒童及青少年的個人資料私隱。

獎項嘉許私隱專員公署透過講座、研討會、工作坊及傳媒訪問將《錦囊》的建議推廣到學校和家長，提高他們對惡意深偽風險的認識，以保障兒童及青少年。相關推廣工作包括在有逾700名教師及100名小學校長的個別研討會上介紹《錦囊》內容。《錦囊》有助促進學校、家長、兒童及青少年攜手合作，共同預防惡意深偽事件。鑑於今年初發生涉及兒童及青少年的AI生成影像被濫用的情況，獎項讚許《錦囊》的發布為社群帶來深遠及具意義的影響。

