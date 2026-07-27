Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉威脅發布女子私密影像 再要脅向大學舉報圖銷案 男學生續保釋至9.4再訊

社會
更新時間：11:17 2026-07-27 HKT
發佈時間：11:17 2026-07-27 HKT

22歲男學生涉嫌威脅發布女子的私密影像，其後再涉以向大學舉報該女子學術不端，威脅對方銷案及施襲。案件今於沙田裁判法院再提堂，辯方申請押後以與控方商討，以及處理檢視被告手機的事宜。署理主任裁判官鄭紀航批准申請，並押後案件至9月4日答辯，期間被告續准以5000元保釋。

被告黎諾然，被控各一項未經同意下威脅發佈私密影像、作出傾向並意圖危害司法公正的作為、普通襲擊罪。

控罪指，被告於2026年1月28日，在香港威脅會發布女子X的私密影像，而在作出該威脅時，意圖致使X受到侮辱、驚嚇或困擾，或知道或罔顧該威脅是否會或相當可能會致使X受到侮辱、驚嚇或困擾，而X沒有對所威脅的發布給予同意，且被告不理會X是否同意該所威脅的發布。被告另被控於同年2月10日，藉著威脅向大學老師舉報X涉嫌學術不端，從而要求X撤回向香港警務處對被告的投訴，並停止追究；以及在同年3月2日，在將軍澳襲擊X。

案件編號：STCC1604/2026
法庭記者：雷璟怡

最Hit
胡志偉抵英獲准「入境保釋」逗留7日 本周三或被遞解出境 否認尋求政治庇護
01:00
胡志偉抵英獲准「入境保釋」逗留7日 本周三或被遞解出境 否認尋求政治庇護
政情
5小時前
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
即時國際
16小時前
國際連鎖茶飲店疑用科技海綿洗食器 專家警告恐釋一級致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正確用途
國際連鎖茶飲店疑用科技海綿洗食器 專家警告恐釋一級致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正確用途
食用安全
2026-07-26 12:00 HKT
毛舜筠談舊愛張國榮揭分手原因：佢好鍾意我 哥哥曾感嘆走入婚姻或可改變一生
毛舜筠談舊愛張國榮揭分手原因：佢好鍾意我 哥哥曾感嘆走入婚姻或可改變一生
影視圈
3小時前
赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」
赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」
生活百科
21小時前
颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮
颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-26 12:16 HKT
獨家丨方俊突擊探訪張偉文 再揭護老院新疏忽 疑年半冇沖涼、瞞病情 社署介入料兩月內調遷
12:31
獨家丨方俊突擊探訪張偉文 再揭護老院新疏忽 疑年半冇沖涼、瞞病情 社署介入料兩月內調遷
影視圈
15小時前
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
影視圈
17小時前
飛機工程公司男職員由6米高墮下，送院不治。資料圖片
赤鱲角飛機工程公司男職員6米高墮下 送院不治
突發
1小時前