涉威脅發布女子私密影像 再要脅向大學舉報圖銷案 男學生續保釋至9.4再訊

22歲男學生涉嫌威脅發布女子的私密影像，其後再涉以向大學舉報該女子學術不端，威脅對方銷案及施襲。案件今於沙田裁判法院再提堂，辯方申請押後以與控方商討，以及處理檢視被告手機的事宜。署理主任裁判官鄭紀航批准申請，並押後案件至9月4日答辯，期間被告續准以5000元保釋。

被告黎諾然，被控各一項未經同意下威脅發佈私密影像、作出傾向並意圖危害司法公正的作為、普通襲擊罪。

控罪指，被告於2026年1月28日，在香港威脅會發布女子X的私密影像，而在作出該威脅時，意圖致使X受到侮辱、驚嚇或困擾，或知道或罔顧該威脅是否會或相當可能會致使X受到侮辱、驚嚇或困擾，而X沒有對所威脅的發布給予同意，且被告不理會X是否同意該所威脅的發布。被告另被控於同年2月10日，藉著威脅向大學老師舉報X涉嫌學術不端，從而要求X撤回向香港警務處對被告的投訴，並停止追究；以及在同年3月2日，在將軍澳襲擊X。

案件編號：STCC1604/2026

法庭記者：雷璟怡