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涉麻雀館內以針孔鏡頭「出千」45歲男否認賭博時作弊 10月受審

社會
更新時間：10:54 2026-07-27 HKT
發佈時間：10:54 2026-07-27 HKT

45歲男子涉前年12月在旺角一間麻雀館「出千」，以針孔鏡頭偷拍他人持有的麻雀牌，藉此贏取約2.4萬元，被控賭博時作弊罪。案件今於西九龍裁判法院再訊，被告不認罪。裁判官施祖堯排期案件於10月16日開審，期間被告續准保釋。

被告周向前、報稱學生，被控1項在賭博時作弊罪。控罪指，周於2024年12月6日，在旺角上海街金濠麻雀娛樂在賭博的過程中，以欺詐手段、誤導的設計或虛假做法，為自己贏取約2.4萬元。

控方今透露，現時有6名控方證人，並有兩份被告警誡供詞，其中一份供詞中被告保持緘默，控方不會倚賴。辯方則指，不會爭議警誡供詞的可呈堂性，另透露辯方對大部分控方證人證供無大爭議，暫無任何辯方證人，預料1天審訊已足夠。

案件編號：WKCC5408/2024
法庭記者：王仁昌

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