天文台︱紅雨黃雨「彈出彈入」？雨區臨場減弱「過門不入」 多區只得微雨 網民質疑「炒車」

天文台今日早上5時55分，一度發出紅色暴雨警告信號，至7時45分改發黃雨，並在9時15分取消。教育局早上宣布所有上午校及全日制學校今日停課。

天文台改發黃雨後指 強雷雨區於本港上空有所減弱

然而紅雨生效一個多小時期間，本港多區只得10毫米以下的雨量，天文台在改發黃雨後發出天氣提示，指「過去一兩小時，由於從本港西面靠近的強雷雨區於本港上空有所減弱，天文台以黃色暴雨警告信號取代紅色暴雨警告信號。」

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天文台早上9時15分取消黃色暴雨警告信號 紅雨清晨一度生效 上午校及全日制學校停課

紅雨學校停課 網民質疑雨勢不大

由於紅雨發生出現在清晨時間，導致教育局宣布停課，部分網民湧到天文台的社交平台質疑發紅雨的決定，認為天文台「炒車」。亦有人提出「反差」所在，指早上6時多紅雨生效時沒什麼雨，至7時許開始有部分地區雨勢增大時，卻見紅雨「降級」為黃雨，感到不明所以。亦有人指雖然現時是暑假，但也有不少暑期班受到影響。

翻查天文台雷達圖像，早上6時確實有一片頗大的雷雨區在香港西南面移近，然而最終只有外圍較邊陲的位置影響香港。

即睇紅雨、黃雨生效期間每小時雨量圖：