天文台早上9時15分取消黃色暴雨警告信號 紅雨清晨一度生效 上午校及全日制學校停課

天文台早上一度發出紅色暴雨警告信號。教育局宣布，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。天文台其後訃早上7時45分改發黃色暴雨警告信號，至9時15分取消。

天文台在改發黃雨後發出特別天氣提示，指過去一兩小時，由於從本港西面靠近的強雷雨區於本港上空有所減弱，天文台以黃色暴雨警告信號取代紅色暴雨警告信號。但受活躍西南氣流影響，預料今日珠江口一帶持續有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。

一股活躍西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。在上午五時，熱帶低氣壓紅霞集結在長沙以南約280公里，預料向西北偏北移動，時速約15公里，移入內陸，並逐漸消散。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁南至西南風，初時離岸及高地間中吹強風。

分區氣溫

九天天氣預報

展望未來一兩日天氣仍然不穩定。本週後期短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。