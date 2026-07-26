颱風紅霞︱動漫節重開即現人龍 參展商料生意跌一至三成 盼延長閉館能追回

打風無減動漫迷熱情，踏入第三日的香港動漫電玩節在天文台改發3號風球後，今日（26日）下午2時40分重開，並會延遲1小時至晚上10時閉館。《星島頭條》記者下午到場，見會展場外現排隊入場人龍，館場內人山人海。有市民排隊一個半小時才能成功入場，指人流比往年多；參展商稱打風對銷情總會有影響，有本地攤位負責人料生意或少約一至三成。

市民無懼風雨入場掃貨

黃先生表示，兩位女兒均喜愛動漫，見動漫節在8號風球除下兩小時後重開，便與她們動身前來，「主要係星期日放假齊晒，佢哋又唔使補習，時間就啱啱好就到」。他稱，一行人早在開場前、下午2時到場，排隊至約3時半成功入場。他說今日人流比往年更多、「更逼人」，推測是因為早上打風，人流全壓縮在下午進場。他購買了女兒們所愛的初音、龍珠公仔（Figure），消費約600元，又指全日預算可能大約1,000元左右。

陳先生偕好友到動漫節掃貨，預算約3,000至4,000元，目標主要是動漫精品及figure等，更展示戰利品星球大戰頭盔。他說，原先因打風已無前來動漫節的打算，但隨後於網上見到展覽下午重開，便隨即到場。

檔主冀延後閉館能追回生意

代理包括Pokémon及遊戲王等熱門卡牌的分銷商Saka Saka Limited攤位負責人陳小姐表示，今日動漫節因為颱風而遲了4個多小時開放，對銷情肯定有影響，坦言現時難以預計確切數字，但提到今日亦會延遲一小時閉館，以及下午人流樂觀，「大家可能都谷住喺重開後入嚟，我哋都希望可以catch up返到生意」。隨着今年一連5日的動漫節進入「下半場」，她透露攤位接下來打算透過購物禮遇等招徠客人。

港漫動力入圍作品、香港漫畫《世界的瑪瑪》的作者王靜及編輯Pen坦言，打風肯定會對銷情造成影響，因下午進場人數雖多，但突然「好多人逼埋喺同一時間入嚟」，大家可能顯得更心急，想逛遍整個展場，及急着買自己目標心頭好，未必會有閒餘在小攤位停留太長時間，對小商戶生意影響或較大。

她們初步判斷，今次打風或影響生意約一至兩成，甚至三成；又指其實今次打風實是措手不及，因天文台此前一直未能肯定今次颱風是否打得成，「訊息一直都係可能打、可能唔打，但都明嘅，颱風路徑好難預測。但對於我哋而言，就好多嘢未必準備得到。」

記者：趙克平

攝影：陳浩元