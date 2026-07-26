善德基金會單車盛事亞博站啟動 目標踩出40,075公里環繞地球一周善舉

香港首次舉辦的「世界劍擊錦標賽2026」正如火如荼在亞洲博覽館舉行，觀眾入場感受刺激緊張賽事的同時，亦可體驗單車盛事創舉的魅力。由香港善德基金會夥拍永明金融推出「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」大型智能單車騎行盛事，繼日前在尖東舉行啟動禮後，活動亦移師到亞洲博覽館站接力，邀請全港巿民合共參與踩單車活動創舉，為挑戰累計騎行120萬公里出一分力，迎接明年回歸祖國30周年。

「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」智能單車動力創舉除了設置100輛智能單車於尖沙咀梳士巴利花園等不同主場地外，亦設有「智能單車參與平台」游走18區以至大灣區城巿，後者移師至亞洲博覽館內EXPOtainment CUBE（東大堂一樓），由周六(25日)起至8月15日，歡迎巿民共同參與，目標為完成40,075公里、象徵環繞地球一圈的騎行距離。

亞洲博覽館正舉行香港首辦的「世界劍擊錦標賽2026」，不少觀眾入場支持香港劍擊代表隊取得佳績，亦可同時感受智能單車動力創舉的運動團結精神。立法會議員兼香港「劍后」江旻憓亦有親臨「智能單車參與平台」亞博站拍照，用行動支持智能單車動力創舉。

現場所見，既有家長連同小朋友一同參與，亦有來自世界各地的入場觀眾接力踩單車，其中一名來自美國的男子揮汗用盡氣力踩車，全力挑戰累積踩單車里數，獲工作人員親切遞上紙巾抹走身上汗水並打氣，氣氛熱熾。

活動詳情：

「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」智能單車參與平台亞博站

地點：EXPOtainment CUBE（東大堂一樓）

日期：7月25日- 8月15日

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