新冠︱社會混合免疫屏障穩固 許樹昌：確診唔使再發咁多日醫生紙 倡輕症文職戴口罩返工

中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（26日）在電視節目《講清講楚》表示，隨着新冠病毒逐漸風土化，加上社會已建立起穩固的混合免疫屏障，市民感染新冠後的康復期已大幅縮短。他指，現時確診者通常只需4至5日即可轉為陰性，認為醫生在處方「醫生紙」時，無須再如以往般批出長達7日的病假。他亦指，輕症的文職人員在妥善佩戴口罩下，即使快測仍呈弱陽性亦可如常上班。

混合免疫屏障穩固 康復期大幅加快

許樹昌指，新冠疫情初期，確診者一般會維持陽性長達10至14天，當時病毒傳播力較高且易引發併發症。然而，經歷數年來多次疫情爆發及廣泛疫苗接種，社會已有一定「混合免疫」屏障。他指近期「中招」的市民大多都在4至5日已經轉回陰性，目前患者病徵能極快受控，康復期明顯加快。

倡輕症文職可戴口罩復工

就確診後的病假及復工安排，許樹昌認為目前處理方式應更具彈性，可與普通傷風感冒相若。例如以往醫生普遍會批7日病假，待病人完全轉陰，許樹昌認為現時病情迅速受控下，醫生「唔使再發咁多日醫生紙」，病假日數絕對可以縮短。至於須否完全轉陰才能復工，他則指若患者已無咳嗽等明顯病徵，即使快測仍呈「弱弱地」陽性，只要並非在醫院高危病房等高風險場所工作，一般文職人員只需妥善戴好口罩，照常上班亦「應該無問題」。

許樹昌指，只要並非在醫院高危病房等高風險場所工作，一般文職人員只需妥善戴好口罩，照常上班亦「應該無問題」。

流感活躍度微升 甲型H1N1接力或拖長流行期

除了新冠疫情，許樹昌亦講述本港最新流感走勢。他引述數據指出，近期流感活躍度有所上升，呼吸道樣本的流感陽性比例由第28周的8.7%，微升至第29周的9.7%。他解釋，早前本港主要流行甲型H3N2流感，但近期甲型H1N1流感個案開始增加並逐漸成為主流。

他指，這種病毒株「接力」轉換的情況，或會令本波流感的流行期延長。一般而言，流感爆發約需四至六周到達高峰，隨後六至八周回落，整個流行期通常維持10至14周。

他補充，雖然現時流感的死亡率約為1.6%，較以往高位時的2.5%略低，但入院及嚴重個案仍然持續出現。他特別呼籲長者及長期病患者等高危群組不能掉以輕心，應適時接種流感疫苗以加強保護，減低感染後出現重症的風險。