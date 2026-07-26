颱風紅霞｜啟德體育園所有場地及設施 改發三號強風信號後兩小時內將陸續重開
更新時間：12:13 2026-07-26 HKT
發佈時間：12:03 2026-07-26 HKT
發佈時間：12:03 2026-07-26 HKT
啟德體育園宣布，因應香港天文台宣布將於今日（26日）下午12時40分改發三號強風信號，啟德體育園內所有場地及設施將視乎實際情況及確保安全的前提下，於暴風信號下調後兩小時內陸續重開。
停車場及啟德零售館現時維持開放；有關各商店的營業安排，可參考各商戶的最新公布；市民亦可透過啟德體育園網頁及手機應用程式，查詢園內各設施的服務安排。
有關今日於啟德體藝館習藝坊及競技場舉行的籃球培訓活動及音樂會，可留意主辦方的官方公布，以知悉最新的活動安排及資訊。
不可攜帶長於35cm雨傘進場
啟德體育園提醒市民出行時應注意安全，並留意交通情況，以及不可攜帶長於35cm雨傘進場，建議攜帶摺疊傘，或使用園方提供的雨傘寄存服務（每次港幣10元）。
- 付費電子儲物櫃：設於啟德零售館及體藝館，詳情可瀏覽啟德體育園官網。
- 臨時雨傘桶/儲物架：設於各安檢入口，請記下位置及序號，以便散場時順利取回。
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