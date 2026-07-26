平機會：成立30年已處理逾2萬宗投訴 未來重點推動殘疾人士就業及打破性別家庭崗位定型

平等機會委員會自1996年成立，今年迎來30周年，主席林美秀回顧過去30年香港在推動平等機會上的演變，經過多年的宣傳教育，社會對平等機會的意識已大幅提高，未來的工作重點將放在推動殘疾人士就業及打破根深蒂固的性別家庭崗位定型。

林美秀今早（26日）在電台節目上，回顧平機會成立初期，當時社會對平等機會概念薄弱，招聘廣告中常指定招聘「女秘書」、「男管工」等帶有性別或年齡歧視的字眼。經過多年的宣傳教育及執法，這類明目張膽的歧視廣告已幾近絕跡，現時市民及媒體若發現違規情況，均會迅速向平機會舉報。

「女主內」傳統觀念仍根深柢固

平機會亦由最初執行《性別歧視條例》及《殘疾歧視條例》，擴展至現時涵蓋種族及家庭崗位共四條條例。 處理投訴方面，平機會成立至今超過22,000宗投訴，成功為受害者追討累計1.3億元的賠償，當中分為調停成功後的賠償，及調停失敗後法庭判處的賠償金額。而許多歧視個案源於無心之失或缺乏意識，例如有食肆職員盲目拒絕殘疾人士光顧，透過調停能讓受屈人表達感受，並在雙方同意下解決爭議；若調停不成功，會透過法庭訴訟為受害人討回公道，藉此確立社會規範。

過去一年，平機會仍收到400多宗性別歧視投訴。林美秀坦言，消除歧視態度牽涉改變社會既定的定型觀念。昔日平機會透過法庭裁決，成功改變了企業招聘的性別限制，如今的戰場則轉移到了家庭崗位的性別定型。現時社會普遍仍存在「男主外，女主內」的中國傳統社會觀念，令不少職業女性在兼顧家庭與工作時承受巨大壓力，甚至出現「又要主外、又要主內」的困境。平機會未來會繼續加強社會宣傳和教育，逐步改變大眾對性別角色的定型觀念。

溝通化解分歧 逾八成個案成功調停

她分享一宗投訴個案，曾有一名男士欲報讀社區中心開辦的編織班時，卻因「只收女性」而遭拒絕。該名男士感到不滿並向平機會投訴。經平機會介入調停後，中心負責人明白到興趣與能力不應受性別限制，最終同意取消性別限制並向該名男士道歉，事件得以圓滿解決。

在處理各類歧視投訴時，平機會極度重視「調停」機制。林美秀透露，過去幾年平機會的調停成功率高達80%以上，她呼籲大眾勇敢踏出第一步打破性別定型。平機會為慶祝成立30周年，將舉辦超過60場體驗式活動，讓公眾親身了解殘疾人士及不同家庭崗位人士的處境，致力建立更包容的社會。



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