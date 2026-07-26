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颱風紅霞｜引天文台預測指長洲風速穩定上升 前台長林超英：科技進步到甚麼地步 我們明早看看

社會
更新時間：00:47 2026-07-26 HKT
發佈時間：00:47 2026-07-26 HKT

前天文台台長林超英周六（25日）晚上在社交平台發文，指隨着「紅霞」靠近，長洲錄得風速穩定上升，天文台網頁預測周日凌晨4時至上午8時左右，風速將達最高，但「差一點未到8級烈風程度」。

林超英稱：「現代科技究竟進步到甚麼地步，明早讓我們看看」。他指市民可留意實際風勢變化，與預測資料作比較。林超英又指出，從天文台風向風速紀錄中可見，風向由偏北稍為轉向西北，間接顯示颱風中心趨向香港以東海岸；而預測圖亦顯示稍後風向將轉為西風，提醒市民留意。

林超英表示，天文台網頁資料十分豐富，鼓勵市民自行發掘，多了解自己附近的天氣預測。

林超英表示，天文台網頁資料十分豐富，鼓勵市民自行發掘。FB 林超英
林超英表示，天文台網頁資料十分豐富，鼓勵市民自行發掘。FB 林超英
林超英引述深圳雷達圖有過去軌跡和預測途徑，紅霞的密集風雨區，將會在汕尾和深圳之間闖入內地。Facebook 林超英
林超英引述深圳雷達圖有過去軌跡和預測途徑，紅霞的密集風雨區，將會在汕尾和深圳之間闖入內地。Facebook 林超英

林超英其後再發文，指根據深圳雷達圖有過去軌跡和預測途徑，紅霞的密集風雨區，將會在汕尾和深圳之間闖入內地，香港東部地區非常接近它的暴風範圍。

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