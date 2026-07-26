皇家美素力1號奶粉一批次疑鉛含量超標 食安中心籲停用

食物安全中心周六（25日）呼籲市民不要讓嬰幼兒食用一批嬰兒配方奶粉，指有關產品被澳門當局檢出可能鉛含量超出當地標準。食安中心提醒業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。

受影響產品為皇家美素佳兒「皇家美素力1號（800克）」，來源地荷蘭，最佳食用日期為2027年9月30日，批次編號為「1W07KPJ」，進口商為菲仕蘭（香港）有限公司。

食安中心發言人表示，留意到澳門當局今天下午發出新聞稿，指上述嬰兒配方奶粉產品被當局檢出鉛含量超出當地標準，而相關嬰兒配方奶粉的其他批次暫未發現異常。中心隨即跟進事件，並聯絡有關進口商。中心初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次產品到本港，相關進口商亦自行檢測了同一批次的兩個樣本，結果顯示合乎香港及澳門的標準。為審慎起見，該進口商亦已將受影響產品停售和下架，中心已指示進口商展開回收該受影響批次。市民可於辦公時間致電該經銷商的熱線2280 4731，查詢有關產品的回收事宜。

發言人稱，正加強在市面抽檢嬰幼兒配方奶粉，並會繼續密切監察相關產品的回收事宜，全力保障食物安全。

發言人指，食安中心一直透過恆常食物監測計劃，於本地零售點抽取嬰幼兒配方奶粉樣本進行化驗，以保障嬰幼兒的健康與食品安全。由2023年至2026年6月，食安中心已在市面抽檢超過2 000個嬰幼兒配方奶粉的樣本作化學及微生物包括鉛含量檢測，並沒有鉛含量超標的個案。發言人補充，兒童長期過量攝入鉛，可導致神經系統受損及影響腦部發育。

發言人表示，食安中心呼籲市民不要讓嬰幼兒食用受影響批次產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適，應盡快求醫。業界亦應立即停止使用或出售受影響批次產品。中心已就事件通知業界及相關部門，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動。

荷蘭皇家菲仕蘭發言人回覆《星島頭條》時表示，公司一直將產品品質與安全，以及嬰幼兒的健康置於首位。發言人指，因應澳門當局就一批荷蘭皇家美素力®️ 1號 (800克) 產品（批號：1W07KPJ，生產日期：2025 年 9 月 30 日，此日期前最佳：2027 年 9 月 30 日）發出的通知，公司已經就該批次的奶粉進行額外第三方品質檢測，結果顯示鉛含量符合香港及澳門標準。

發言人指，保障消費者安全以及產品品質始終是公司最重要的承諾。如消費者已購買該批次之產品並有查詢，請透過以下方式聯絡該公司，該公司提供協助：

客戶服務熱線 ：

電話：(香港) 852-2280 4731

電話：(澳門) 853-6366 7088

WhatsApp：852-6822 2973

電郵：[email protected]

(星期一至日，上午9時至晚上10時）

發言人稱，公司已經聯絡各分銷商以及零售商，並跟他們安排換貨，同埋會為消費者提供不同協助，包括換貨以及退款。