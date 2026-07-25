颱風紅霞｜旺角街市現人潮 市民不擔心缺糧無意囤貨 有檔主提早收檔明日休市

颱風紅霞逼近並逐漸增強，不少市民會前往附近街市「掃貨」，購買生活用品及食物。《星島》記者今日（25日）下午前往旺角街市觀察，街市內人頭湧湧。現場市民表示，物資價格與平日相若，未見掀起加價潮；不少檔主表示會提早收檔，明日（26日）不會開檔。

檔主稱人流增生意旺 明日不開檔避風

菜檔檔主潘小姐表示，今日菜價與平日相若，並無上調。她稱前數日受天雨影響生意較淡，今日人流則較平日多約一成，又指明日不會開檔。肉檔檔主王先生則表示，今日人流較平日多，估計銷量約為平日兩倍，惟價格同樣未有上調。他稱今日將較平日提早兩小時收檔，明日亦不會開檔。

市民維持平日採購量 提早貼窗膠紙防風

正在選購的詹小姐指，今日無特意增添太多食物，所購份量均與平日相若；卞小姐亦表示按平日習慣購買，未有囤積物資，並指未見蔬菜、肉類或海鮮價格上升。她認為街市人流與平日相若，但已提早在家中窗戶貼上膠紙防風。

郭小姐同樣表示，7月25日僅按平日份量購買，未有因擔心打風期間缺糧而提早囤貨，亦未察覺價格有所上升。不過她形容，街市人流較平日多，估計增加了約三分之一，現場顯得較為擠迫。

實習記者：歐翔泰

攝影：汪旭峰