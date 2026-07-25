颱風紅霞︱今晚經港轉機往美國 憂打風航班未能成行 內地客 : 我無買旅遊保險呀 !

天文台現正懸掛3號風球，隨着颱風「紅霞」逐漸增強，天文台會評估需否在今晚9時至午夜12時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。有旅客準備今晚經香港轉機飛往美國，得悉今晚有機會掛8號風球後，感到不知所措，擔心飛機或出現延遲，唯有祈求能平安順利上機。

旅客賀女士今日專程從內地乘坐高鐵來港，準備轉乘今晚9時45分的航班飛往美國洛杉磯。當得知今晚有機會懸掛8號風球時，她感到十分錯愕，坦言自己事前並無留意香港的天氣預告，當刻才驚悉這個「意外」消息。由於她是首次遇到有機會因天氣問題令航班取消，加上未有購買旅遊保險，亦沒有準備後備計劃，她表現得不知所措。她透露家中有急事需要立即返回美國，現時只能祈求今晚能平安順利上機。

巴西客航班下午起飛 如期出發感到「自己真的很幸運」

相比之下，來港公幹並準備飛返巴西家鄉的旅客Flavio，其所搭的航班在三十分鐘後便起飛，已經完成登機手續，行程並未受到影響。Flavio覺得自己非常幸運，他表示若然航班真的不幸因為颱風被取消，由於自己同樣沒有購買旅遊保險，屆時將無可避免要自費預約酒店住宿及重新購買機票，因此他強調「自己真的很幸運」。

剛乘搭長達16小時長途機、由米蘭飛往西安再轉機回港的香港人陳女士一家五口，則順利避開颱風的影響。陳女士表示，早前在米蘭旅行間已得悉香港有機會懸掛8號風球，對於能在颱風來襲前順利抵港覺得「自己非常好彩」。她指出，在計劃旅程時根本無法預知會遇上颱風，同時亦得知國泰航空已經取消了明天凌晨的航班。被問及倘若真的遇到颱風，令航班取消會如何應對，陳女士顯得十分從容，她指自己已購買旅遊保險，即使行程延誤，保險亦會補償改簽機票及預約酒店的金額。她表示除了回港日期會受到影響外，對整體影響並不大，以親身經驗總結一句：「旅遊保險真係好緊要」。

記者：陳耀霆