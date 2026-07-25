狗隻入食肆︱實施兩周大致暢順穩定 政府 : 候補名單加入 獲批食肆增至逾970間

容許狗隻進入食肆的新政策自7月9日實施至今已有兩周，為期一個月的適應期剛過一半。政府發言人今日（25日）表示，社會大眾對新政策的接受程度日漸提高，整體大致暢順穩定，獲准食肆的數目亦按序上升，由7月9日實施當日的940間，增加至現時超過970間，顯示絕大部分獲准許的食肆均選擇繼續參與，整體情況穩定。

預設候補機制正迅速有序運作

發言人指出，新措施首階段設有1 000個食肆名額，政府就政策設計的一個重要部分是設立候補機制。食環署早在6月26日開始已將未能中籤的食肆按抽籤排序列入候補名單。若有獲批食肆撤銷准許，其名額會按該順序迅速分配予候補申請者。預設的候補機制正迅速有序地運作，配合不同經營者的選擇。完成替補手續後，新增食肆的資料會隨即上載至食環署專題網頁。

政府表示，狗隻入食肆由7月9日實施當日的940間，增加至現時超過970間。資料圖片

發言人補充，餐廳每天都會作出各種商業決定，獲准食肆的更替是市場的正常調整和不斷完善的過程，讓資源更有效分配，供求更到位。而政策的目標是提供選擇，讓食肆有選擇，亦讓有不同喜好和需要的市民有不同選擇。

值得注意的是，雖然有部分食肆退出，但有更多候補申請人希望取得釋放出來的名額。新政策推行至今，政府樂見市民和業界均積極配合。

政府指絕大部分獲准許的食肆均選擇繼續參與，整體情況穩定。資料圖片

隨着適應期過了一半，食環署的90人專責隊伍正繼續向獲批食肆提供支援，並進行宣傳和教育工作。專責人員連日主動巡查各區食肆，視察實施情況，盡力協助業界遵循有關規定。

發言人強調，政府在未來半個月的適應期內，會繼續採取「先勸喻、後執法」的方針處理違規個案。然而，這並不代表放鬆監管，一旦發現嚴重違規個案或影響環境衞生或食物安全的情況，食環署必定果斷執法，以確保公眾安全及制度公平。

政府呼籲獲准食肆的負責人及前線員工繼續切實履行牌照條件及法例要求，並加強督導和提醒攜狗顧客；同時，攜帶狗隻的市民亦應妥善約束狗隻，尊重其他顧客，共同維持舒適和諧的用餐環境，推動人寵共融。