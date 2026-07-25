颱風紅霞｜兩代天文台長發帖論風暴問市民準備好未？網民追問會否掛8號前台長咁樣講...

颱風紅霞正逐漸增強及影響香港，到底會否打得成風仍然成疑。兩代天文台台長分別在社交網站發文講及紅霞的最新消息，不少網民隨即在帖文下留言追問，到底會否懸掛8號烈風或暴風信號，但二人都未有直接回應，其中一人謹稱：市民為打風「大家準備好未？」

親破「行雷閃電打唔成風」迷思 林超英明言：非也

前天文台台長林超英今日（25日）在社交平台發帖，指出紅霞外圍首輪雨帶正自東面掃入香港，而沙頭角已錄得閃電，上水在下雨後，氣溫更於短短十分鐘內急降達10℃。

有網民在林超英的帖文下發問，指有曾在船上工作的父輩說，但凡在1號或3號風球期間，出現行雷閃電和暴雨，就意味著颱風「十居八九打唔成」，無法懸掛8號風球，並請教是否有科學根據。林超英親自作出回覆稱「非也」，但無加以詳細說明。

網民齊心留言：台長請問會掛8號風球嗎

隨著「紅霞」逼近，與此同時不少網民在林超英的帖文下留言，「台長，請問會掛8號風球嗎？」、「咁係咪打唔成8號風球呢？」，但林超英卻未有回應，只有網民間互相提及天文台最新的預測。

另一位前天文台台長岑智明亦先後於今早8時多，以及下午2時許都在社交平台發帖，詢問市民為打風「大家準備好未？」，且指出根據中央氣象台的汕尾雷達圖，紅霞的風眼逐漸清晰。對於網民留言追問風暴情況則未有回應，有網民猜疑岑智明「一日兩帖」是否代表紅霞來勢洶洶。