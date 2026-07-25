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颱風紅霞｜超市人頭湧市民「儲糧」買菜及麵包 將軍澳海傍提早設水馬及沙包防浸

社會
更新時間：15:44 2026-07-25 HKT
發佈時間：15:44 2026-07-25 HKT

颱風紅霞逐漸逼近本港。《星島頭條》記者下午到鑽石山荷里活廣場一間超市，發現場內人頭湧湧，不少市民提早購買蔬菜及鮮魚等，做好打風準備。另外，記者今午2時亦到將軍澳一間超級市場觀察，超市內人流則與平日相若，未見搶購人潮，惟麵包貨架下方兩層大部分空置，部分貨品已無存貨，只剩上層仍有多款方包及麥包出售。蔬菜區有數格陳列位已空，惟菜心、白菜、生菜等葉菜仍有供應。

今日入貨市民較以往少

超市職員唐小姐表示，每逢打風，市民例必增加購買糧食，今次亦不例外，其中以蔬菜、麵包等貨品最為搶手；但她同時指出，今日到店內選購備糧的顧客數量，較以往同類天氣情況下明顯減少。

市民江小姐則稱，今日僅如常到超市購物，並非特意為風災入貨。她解釋，平日家中已習慣儲備少量食物，足夠兩至三日食用，加上超市在颱風期間一般維持正常營業，因此無必要趕往街市大量囤貨。

路旁加裝擋水圍板

另一方面，過往曾多次遭巨浪侵襲的將軍澳海濱一帶，當局早已未雨綢繆，今早在沿岸路段設置大型水馬及堆放沙包，並於臨海商店及食肆外圍加裝擋水圍板；至於部分食肆的露天用餐區，亦已暫時關閉，以策安全。

實習記者、攝影：歐翔泰
 

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