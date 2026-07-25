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颱風紅霞｜昂坪360取消今晚纜車夜航及音樂會 官網購票自動循付款方式獲全額退款

社會
更新時間：14:21 2026-07-25 HKT
發佈時間：14:21 2026-07-25 HKT

颱風「紅霞」正逐漸增強及影響香港。昂坪360今日（25日）宣布，原定今晚舉行的纜車夜航活動取消，於官方網站購票的人士將自動透過原來付款方式進行全額退款手續。

全額退款需時約5至8個星期

昂坪360表示，考慮到賓客安全及纜車服務在三號強風信號下要暫停，原定今晚舉行的纜車夜航活動取消，包括於晚上7時30分在戶外舉行的「昂坪360二十周年呈獻： 叱咤903星空下音樂會」。

昂坪360續指，於官方網站購票的人士將自動透過原來付款方式進行全額退款手續，一般需時約5至8個星期完成；而透過第三方平台購票之人士，請聯絡有關平台安排退款事宜。

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