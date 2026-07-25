粵車南下︱機管局推出全新「易泊遊」 「易泊飛」累計5000架次車輛使用

粵車南下入境市區措施今（25日）日起擴大至大灣區9個城市，機管局同時推出全新的「易泊遊」服務，讓合資格的大灣區旅客經港珠澳大橋自駕訪港，並於香港口岸便捷泊車；至於「易泊飛」服務自去年至今，已累計5000架次車輛使用，1.2萬名車主登記。

服務模式簡單 旨在帶動旅遊及餐飲消費

機管局署理行政總裁姚兆聰表示，今早迎接第一批使用「易泊遊」服務的內地旅客，經港珠澳大橋直達香港口岸自動化停車場泊車，辦理入境手續後，可乘搭公共交通工具遊覽本港。他強調服務模式簡單，旨在提升旅客便利度並帶動香港旅遊及餐飲消費。機管局正與大嶼山的業務夥伴和其他機構攜手合作，推出折扣優惠及其他禮遇，吸引多旅客訪港，為本港旅遊業注入更多動力。

姚兆聰指出，去年推出的「易泊飛」服務，內地旅客泊好車後，再在香港機場轉乘飛機飛往全球各地，至今累計5000架次車輛使用、1.2萬名車主登記、逾3萬名旅客經此方式從香港機場飛往全球，反映服務受歡迎。

陳美寶籲透過香港「世一」公交 探索香港魅力

運輸及物流局局長陳美寶表示，去年底推出的易泊飛服務為「粵車南下」打響頭炮，將港珠澳大橋及香港國際機場兩項世界級基建結合起來。今日推出的「易泊遊」服務再下一城，合資格的廣東及澳門私家車車主只需預約並經確認泊位，便可透過口岸停車場全自動泊車系統完成泊車，隨時來香港來一趟「說走就走」的旅程。今天亦是「粵車南下」新增城市入境市區的首日，入境市區的每日預約出行名額亦倍增至200輛。她呼籲各位旅客將「泊車轉乘」概念推展至入境市區部分，透過香港「世一」的公共交通，探索香港各區的魅力。

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