颱風紅霞‧交通消息｜多班高鐵車次取消 機管局料今晚至明午航班受影響

颱風「紅霞」正逐漸增強及影響香港。中國內地鐵路單位宣布，多班來往香港西九龍站及內地的高速鐵路列車車次已經取消。

【13:07】機管局署理行政總裁姚兆聰表示，相信今晚至明天中午的航班會受打風影響，機管局及航空公司正積極研究，估計下午航空公司會陸續通知旅客航班的情況。他呼籲旅客如今晚或明天出行，最好先向航空公司確定航班才到機場，其他應對措施亦正開始準備。

【12:44】中國內地鐵路單位通報，由於預期天氣情況惡劣，下列高速鐵路列車車次取消：

2026年07月25日：

由廣州南站前往香港西九龍站：G6515,G6523,G6525,G6531

由廣州東站前往香港西九龍站：G6557,G6561

由汕頭站前往香港西九龍站：G6573,G6577

由廈門站前往香港西九龍站：G921,G925

由福州站前往香港西九龍站：G919,G923

由上海虹橋站前往香港西九龍站：G899,G385

由梅州西站前往香港西九龍站：G6589

由北京西站香港西九龍站：G897

由香港西九龍站前往廣州南站：G6516,G6522,G6524,G6532

由香港西九龍站前往廣州東站：G6560,G6564

由香港西九龍站前往汕頭站：G6574,G6578,G6398

由香港西九龍站前往廈門站：G922,G926

由香港西九龍站前往福州站*：G920

由香港西九龍站前往上海虹橋站：G900,G386

由香港西九龍站前往深圳北站：G5612

由香港西九龍站前往梅州西站：G6590

由香港西九龍站前往北京西站：G898

由香港西九龍站前往汕尾站：G5660

2026年07月26日：

由廣州南站前往香港西九龍站：G6515,G6523,G6525,G6531,G6539,G6507,G6517,G6519,G6521,G6501,G6527,G6529,G6533,G6535,G6537,G6581,G6583,G6585,G6587

由廣州東站前往香港西九龍站：G6545,G6547,G6549

由汕頭站前往香港西九龍站：G6573,G6577,G6397

由廈門站前往香港西九龍站：G921,G925

由福州站前往香港西九龍站：G919,G923

由上海虹橋站前往香港西九龍站：G899,G385

由深圳北站前往香港西九龍站：G5609,G5617,G5621,G5623

由梅州西站前往香港西九龍站：G6589

由北京西站前往香港西九龍站：G897

由張家界西站前往香港西九龍站：G6079

由湛江西站前往香港西九龍站：G6047

由肇慶東站前往香港西九龍站：G6579

由汕尾站前往香港西九龍站：G5659

由香港西九龍站前往廣州南站：G6516,G6522,G6524,G6532,G6540,G6508,G6518,G6520,G6538,G6502,G6528,G6530,G6534,G6536,G6526,G6582,G6584,G6586,G6588

由香港西九龍站前往廣州東站：G6546,G6548,G6550

由香港西九龍站前往汕頭站：G6574,G6578

由香港西九龍站前往廈門站：G922,G926

由香港西九龍站前往福州站：G920,G924

由香港西九龍站前往上海虹橋站：G900,G386

由香港西九龍站前往深圳北站：G5612,G5618,G5620,G5622

由香港西九龍站前往梅州西站：G6590

由香港西九龍站前往北京西站：G898

由香港西九龍站前往張家界西站：G6080

由香港西九龍站前往湛江西站：G6048

由香港西九龍站前往肇慶東站：G6580

2026年07月27日：

由深圳北站前往香港西九龍站：G5609

由香港西九龍站前往福州站：G924

2026年07月25-26日下列高速鐵路列車車次始發/終到站更改：

2026年07月25日：

更改終到站的車次：G913,G917 (終到站更改為廣州南站)

2026年07月26日：

更改始發站的車次：G914,G918 (始發站更改為廣州南站)

【12:16】富裕小輪「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」渡輪服務，暫時停止服務。屯門往來大澳航線，屯門往大澳的尾班渡輪已在上午11時開出，大澳往屯門的尾班渡輪將在下午2時開出。而東涌往來大澳航線，東涌往大澳的尾班渡輪已在上午10時開出，大澳往東涌的尾班已於上午11時開出。復航時間另行通知。

翠華船務公布，由於天文台將於下午1時至3時改發三號強風信號，渡輪服務需要調整，涉及馬料水來往東平洲、香港仔來往赤柱與蒲台島、馬料水來往塔門，以及來往西貢至滘西村與糧船灣。

長榮航空公布，受颱風「紅霞」影響，今日香港往台北的BR858航班，以及台北往香港的BR857航班取消。