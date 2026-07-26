颱風紅霞‧交通消息｜八號風球生效 港鐵屯馬綫全綫恢復服務 荃灣綫、南港島綫、東涌綫、機場快綫及迪士尼綫亦已全綫恢復

颱風紅霞正影響香港。本港市面公共交通大受影響。中國內地鐵路單位宣布，多班來往香港西九龍站及內地的高速鐵路列車車次已經取消。

7.26最新交通消息

【10:05】機管局表示，今日約有350航班取消，料中午過後陸續恢復，3條跑道可通宵運作協助疏導，目標明早恢復正常運作。

港鐵

【09:24】屯馬綫全綫恢復服務。

【09:20】荃灣綫、南港島綫、東涌綫、機場快綫及迪士尼綫已全綫恢復服務。現時大部分露天段鐵路綫已陸續恢復，工程團隊會繼續檢查餘下露天路段及相關設施，進行清理及復修工作。港鐵呼籲乘客在風暴期間留在安全地方，如果必須外出，記得出門前先留意最新服務情況，不需急於前往車站。

港鐵現時服務安排如下：

荃灣綫 10分鐘

觀塘綫 10分鐘

港島綫 10分鐘

南港島綫 15分鐘

將軍澳綫

- 北角站至寶琳站（有限度服務） 10分鐘

- 調景嶺站至康城站（有限度服務） 15分鐘

東涌綫 15分鐘

東鐵綫

- 金鐘站至火炭站（有限度服務） 10分鐘

- 火炭站至羅湖或落馬洲站（準備中）

屯馬綫

- 屯門站至荃灣西站（準備中）

- 荃灣西站至鑽石山站（有限度服務） 15分鐘

- 鑽石山站至烏溪沙站（準備中）

迪士尼綫 20分鐘

機場快綫 15分鐘 (市區預辦登機服務調整至航班起飛前120分鐘截止)

輕鐵所有路綫 (614綫及615綫除外) 20分鐘

港鐵巴士 暫停服務

高速鐵路（香港段）7月26日下午4時前全部班次取消

【08:53】港鐵觀塘綫全綫恢復服務，東鐵綫紅磡站至火炭站亦已恢復服務。

【08:35】港鐵指，輕鐵除614綫及615綫外，其他所有路綫已恢復服務。

【08:20】港鐵東涌綫九龍站至青衣站恢復服務。

【08:15】港鐵指，由於東鐵綫太和站架空電纜受損，需較長時間修復。

【08:00】港鐵指，屯馬綫恢復尖東站至何文田站服務。其後補充港島綫恢復全綫服務。

【08:00】受熱帶氣旋影響，公共運輸服務安排如下：

人員需要先清理路軌上的雜物及修復受損的設備，露天段列車服務會在安全情況下逐步恢復

部分綫路如東鐵綫、屯馬綫、東涌綫、機場快綫及輕鐵因露天段較長，預計需要頗長時間才可恢復全綫行車

九巴及龍運巴士

龍運路線S1及S64線將由早上7時30分起恢復有限度服務。

外勤人員正加緊九巴路線B1及B9的沿線路面情況，確認有關路面情況許可後，將盡快提供服務。

其他九巴及龍運日間路線暫停服務，直至另行通知。

城巴

城巴B7（只提供粉嶺站來往香園圍口岸服務）及S1號線由7時30分起將恢復有限度服務；其他日間路線維持暫停服務。

新大嶼山巴士

暫停服務。

愉景灣交通服務有限公司

暫停服務。

珀麗灣客運有限公司

暫停服務。

香港電車

暫停服務。

山頂纜車

暫停服務。

中環至半山扶手電梯

暫停服務。

【06:00】九巴及龍運表示，所有日間路線暫停服務至另行通知。九巴及龍運的外勤人員會在天文台改發八號烈風或暴風信號後，巡邏九巴路線B1及B9，龍運路線S1及S64的沿線路面情況，確認有關路面情況許可後，將盡快提供服務。

【06:00】天文台公布將於早上7時10分改發八號烈風或暴風信號，城巴所有日間及通宵路線正暫停服務。

城巴B7（只提供粉嶺站來往香園圍口岸服務）及S1號線由7時30分起將恢復有限度服務；其他日間路線維持暫停服務，直至另行公告。

公司將密切留意颱風動向及路面狀況，公布最新服務安排。乘客請留意城巴流動應用程式或Facebook專頁了解最新資訊。

【06:00】天文台已公佈將於早上7時10分改發八號烈風或暴風信號，港鐵工程團隊屆時將在安全情況下隨即出動檢查露天段及相關設施，進行清理，以及評估和作出需要的搶修，確保安全，逐步恢復露天路段服務。港鐵網絡較長露天段的鐵路綫，包括東鐵綫、屯馬綫、機場快綫、東涌綫及輕鐵等，或會需要較長時間檢查及搶修。

為確保安全，風暴期間請市民盡量留在安全的地方，避免不必要的出行。公司特別呼籲乘客在改發八號烈風或暴風信號後，先留意港鐵服務的相關公佈，特別是露天段服務的恢服情況，切勿急於前往車站。

【05:30】

青嶼幹線：

由於風勢持續增強，青嶼幹線已實施第二階段臨時交通措施：

(i)所有車輛須改行青嶼幹線下層，並不可使用馬灣路進出馬灣。

(ii)運載第1、2、3或3A類危險貨品的車輛禁止使用青嶼幹線。

汀九橋：

由於強風關係，汀九橋已實施下列臨時交通措施：

汀九橋的中線封閉，只餘快線及慢線開放予車輛行駛，車速限制降至每小時50公里。

昂船洲大橋：

由於風勢持續增強，昂船洲大橋已實施第二階段臨時交通措施：

(i)所有車輛禁止使用昂船洲大橋。

(ii)南灣隧道（九龍方向）及由青衣路往昂船洲大橋和南灣隧道的支路封閉。

受影響的駕駛人士︰

(i)來往屯門/元朗及九龍/沙田，可改經屯門公路及荃灣路。

(ii)來往大嶼山及九龍/沙田，可改經長青隧道及青葵公路。

【05:00】九號烈風或暴風風力增強信號仍然生效。為保障乘客和港鐵人員的安全，由頭班車起，港鐵露天段的列車服務暫停，開出的列車班次不會行駛露天段，輕鐵服務亦暫停。鐵路綫隧道段會提供有限度服務。

暫停列車服務的露天段包括機場快綫全綫、迪士尼綫全綫、東鐵綫羅湖／落馬洲站至紅磡站、荃灣綫大窩口站至荔景站、觀塘綫彩虹站至調景嶺站、港島綫杏花邨站至柴灣站、東涌綫九龍站至東涌站、南港島綫金鐘站至利東站，以及屯馬綫屯門站至荃灣西站、尖東站至何文田站和鑽石山站至烏溪沙站。

港鐵公司呼籲乘客在風暴期間注意安全，應盡量留在家中或安全的地方。

高速鐵路（香港段）服務方面，公司接獲內地鐵路單位通知，今天（7月26日）下午4時前所有來往香港西九龍站及内地站點的高鐵列車班次取消。公司會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。

由頭班車起，港鐵服務安排如下：

荃灣綫

-中環站至荔景站（有限度服務） 15分鐘

- 大窩口站至荃灣站（有限度服務） 15分鐘

觀塘綫

- 黃埔站至彩虹站（有限度服務）15分鐘

港島綫

- 堅尼地城站至杏花邨站（有限度服務）15分鐘

南港島綫

- 利東站至海怡半島站（有限度服務） 15分鐘

將軍澳綫

- 北角站至寶琳站（有限度服務） 15分鐘

- 調景嶺站至康城站（有限度服務） 15分鐘

東涌綫

- 香港站至九龍站（有限度服務） 15分鐘

迪士尼綫 暫停服務

機場快綫 暫停服務

東鐵綫

- 金鐘站至紅磡站（有限度服務） 15分鐘

屯馬綫

- 荃灣西站至尖東站（有限度服務） 15分鐘

- 何文田站至鑽石山站（有限度服務） 18分鐘

輕鐵 暫停服務

港鐵巴士 暫停服務

高速鐵路（香港段）7月26日下午4時前全部班次取消

風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作出調整，港鐵呼籲乘客密切留意 MTR Mobile、港鐵 Facebook 專頁、港鐵網頁、高鐵應用程式及網頁、12306網頁及應用程式、港鐵車站及車廂廣播、告示以及傳媒發放關於港鐵及高鐵的最新列車服務資訊。

【02:15】由於風勢持續增強，青嶼幹線已實施第二階段臨時交通措施：

(i)所有車輛須改行青嶼幹線下層，並不可使用馬灣路進出馬灣。

(ii)運載第1、2、3或3A類危險貨品的車輛禁止使用青嶼幹線。

昂船洲大橋亦已實施下列臨時交通措施：昂船洲大橋的中線封閉，只餘快線及慢線開放予車輛行駛，車速限制降至每小時50公里。

【01:40】九號烈風或暴風風力增強信號現正生效，城巴風暴期間服務安排如下：城巴所有日間及通宵路線暫停服務，直至另行公告。公司正密切留意颱風動向及路面狀況，適時更新服務安排。

乘客請留意城巴流動應用程式或Facebook專頁了解最新資訊。

【01:38】港鐵表示，現時是非行車時間，所有列車、輕鐵及港鐵巴士服務已經結束。

為保障乘客和港鐵人員的安全，如稍後早上頭班車開出時，九號信號（或更高颱風信號）仍然生效，港鐵露天段會暫停列車服務，輕鐵及港鐵巴士亦會暫停服務。

【00:26】因強颱風影響，所有渡輪及街渡渡輪服務已經暫停服務。

【00:10】由於強風關係，青嶼幹線的車速限制降至每小時50 公里。

7.25最新交通消息

【11:55】高速鐵路(香港段)加開臨時列車服務，於7月25日，以下列車車次恢復行駛：

由深圳北站前往香港西九龍站：G5609

由香港西九龍站前往福州站：G924

由北京西站前往香港西九龍站：G897

由香港西九龍站前往北京西站：G898

【11:53】港鐵表示，若改發九號或以上風球，露天段列車、輕鐵及港鐵巴士服務將即時暫停。機場快線將加開1班由博覽館站開往香港站的列車，並於凌晨0時55分於博覽館站開出。

【11:30】為接載旅客及乘客前往市區，港鐵將於7月26日(星期日)凌晨延長機場快綫服務，加開一班凌晨1時由機場站開往香港站的班次(途經青衣站及九龍站)，以配合機場管理局要求，應付乘客需求。

由於届時其他鐵路綫的列車服務已結束，港鐵公司提醒乘搭以上機場快綫加開班次的乘客，預先計劃到達市區後的接駁交通。

而機場快綫由香港站往機場/博覽館方向的服務則維持正常，尾班車於凌晨12 時48分開出。

另外，天文台表示考慮會於凌晨1至2點之間發出九號烈風或暴風風力增強信號，港鐵會致力維持正常服務直至是日服務完結。

【11:28】海事處宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經發出，在上環的港澳碼頭已經暫時關閉。

【23:00】因強⾵關係，深圳灣公路大橋現已實施下列特別交通及運輸安排：深圳灣公路大橋將會於上午12時30分起封閉，及禁止車輛使用。

【22:49】由於強風，港珠澳大橋香港連接路已實施以下特別交通及運輸安排：港珠澳大橋香港連接路的最高車速限制由每小時100 公里降低至每小時50 公里。港珠澳大橋香港連接路將會於7月26日上午0時0分起封閉，及禁止車輛使用。

【20:50】因應天文台將於晚上10時10分改發八號烈風或暴風信號，九巴及龍運巴士宣布:

- 九巴路線19、71A、71K、 72K、78A、81K、87K、 88K、 98A、211、213M、251A、251B、268、272A、273A、278K、281及296A會維持有限度服務至原定尾班車

- ⁠龍運路線S1及S64將維持有限度服務至原定尾班車

- ⁠其餘仍在服務的九巴及龍運日間路線將於凌晨零時三十分起暫停服務

通宵服務方面，九巴所有深宵及通宵路線將暫停服務。

龍運通宵路線NA30、NA31、NA32、NA33、NA36、NA37、NA40、NA41、NA43、NA47及NA52 尾班車為凌晨一時十五分由港珠澳大橋 / 國泰城開出 。

龍運通宵路線N30、N31、N42及N42A 將暫停服務。

【19:46】港鐵表示列車、輕鐵及港鐵巴士服務將會維持周末的正常班次，直至晚上服務時間完結。高速鐵路（香港段）服務方面，港鐵接獲內地鐵路單位通知，因應天氣情況，今日（25日）起至7月27日部分來往香港西九龍站及內地站點的高鐵列車班次將會取消。

【19:41】城巴大部分日間路線將於凌晨12時30分起陸續暫停服務。周日（7月26日）各通宵路線將不提供服務。此外，觀光城巴「H2K夜賞香港」將於晚上10時10分暫停服務。

【17:30】機管局表示，截至今日（25日）下午4時50分，今日共有29班離港及20班抵港航班取消，126班離港及112班抵港航班延誤。

明日（26日）將有大量航班受影響，機管局將啟動航班重新編配機制，在天氣情況容許時協調航班有序升降。

機管局提醒旅客應先了解航空公司最新的公佈，待確定航班時間後才出發前往機場。旅客亦可以瀏覽香港國際機場網站，或流動應用程式「My HKG」查閱有關最新航班資訊。另外，惡劣天氣下往來機場的交通亦可能受到影響，旅客請預留充足時間前往機場。

機管局正積極為風暴做好準備，並與天文台、民航處及各機場同業緊密溝通，以制定及實施緊急應變措施。

【15:16】國泰取消周日凌晨1時15分至下午6時所有航班。香港快運已調整今日至星期日的航班安排，約30班往返香港航班已經取消。

大灣區航空表示，原定今晚（25日）10時55分飛往台北的HB710航班，以及原定明日（26日）凌晨2時55分從台北飛抵本港的HB711航班均已取消，受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票，或於30日內辦理退款，相關費用將獲豁免。

公司會將最新航班資訊透過短訊或電郵通知乘客，建議乘客出發前往機場前，於公司網站查閱最新航班狀態。

【13:45】港鐵密切留意熱帶氣旋「紅霞」對本港天氣的影響，會加強檢查車站和鐵路設施的防洪設備運作。在颱風期間，港鐵會在安全的情況下盡量維持服務。1號、3號及8號風球信號生效時，港鐵的重鐵及輕鐵服務會大致維持正常，而港鐵巴士會在8號信號生效3小時後暫停。由於颱風期間天氣或會急劇轉變，市民在8號或以上信號生效時，應留在安全的地方。隨著風暴接近本港及因應乘客量，服務班次或會有所調整。若天氣情況突然轉差，港鐵露天段列車、輕鐵及港鐵巴士可能在未有預先通知的情況下暫停。

高速鐵路（香港段）方面，港鐵會持續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。

【13:07】機場運行執行總監姚兆聰表示，相信今晚至明天中午的航班會受打風影響，機管局及航空公司正積極研究，估計下午航空公司會陸續通知旅客航班的情況。他呼籲旅客如今晚或明天出行，最好先向航空公司確定航班才到機場，其他應對措施亦正開始準備。

【12:44】中國內地鐵路單位通報，由於預期天氣情況惡劣，下列高速鐵路列車車次取消：

2026年07月25日：

由廣州南站前往香港西九龍站：G6515,G6523,G6525,G6531

由廣州東站前往香港西九龍站：G6557,G6561

由汕頭站前往香港西九龍站：G6573,G6577

由廈門站前往香港西九龍站：G921,G925

由福州站前往香港西九龍站：G919,G923

由上海虹橋站前往香港西九龍站：G899,G385

由梅州西站前往香港西九龍站：G6589

由北京西站香港西九龍站：G897

由香港西九龍站前往廣州南站：G6516,G6522,G6524,G6532

由香港西九龍站前往廣州東站：G6560,G6564

由香港西九龍站前往汕頭站：G6574,G6578,G6398

由香港西九龍站前往廈門站：G922,G926

由香港西九龍站前往福州站*：G920

由香港西九龍站前往上海虹橋站：G900,G386

由香港西九龍站前往深圳北站：G5612

由香港西九龍站前往梅州西站：G6590

由香港西九龍站前往北京西站：G898

由香港西九龍站前往汕尾站：G5660

2026年07月26日：

由廣州南站前往香港西九龍站：G6515,G6523,G6525,G6531,G6539,G6507,G6517,G6519,G6521,G6501,G6527,G6529,G6533,G6535,G6537,G6581,G6583,G6585,G6587

由廣州東站前往香港西九龍站：G6545,G6547,G6549

由汕頭站前往香港西九龍站：G6573,G6577,G6397

由廈門站前往香港西九龍站：G921,G925

由福州站前往香港西九龍站：G919,G923

由上海虹橋站前往香港西九龍站：G899,G385

由深圳北站前往香港西九龍站：G5609,G5617,G5621,G5623

由梅州西站前往香港西九龍站：G6589

由北京西站前往香港西九龍站：G897

由張家界西站前往香港西九龍站：G6079

由湛江西站前往香港西九龍站：G6047

由肇慶東站前往香港西九龍站：G6579

由汕尾站前往香港西九龍站：G5659

由香港西九龍站前往廣州南站：G6516,G6522,G6524,G6532,G6540,G6508,G6518,G6520,G6538,G6502,G6528,G6530,G6534,G6536,G6526,G6582,G6584,G6586,G6588

由香港西九龍站前往廣州東站：G6546,G6548,G6550

由香港西九龍站前往汕頭站：G6574,G6578

由香港西九龍站前往廈門站：G922,G926

由香港西九龍站前往福州站：G920,G924

由香港西九龍站前往上海虹橋站：G900,G386

由香港西九龍站前往深圳北站：G5612,G5618,G5620,G5622

由香港西九龍站前往梅州西站：G6590

由香港西九龍站前往北京西站：G898

由香港西九龍站前往張家界西站：G6080

由香港西九龍站前往湛江西站：G6048

由香港西九龍站前往肇慶東站：G6580

2026年07月27日：

由深圳北站前往香港西九龍站：G5609

由香港西九龍站前往福州站：G924

2026年07月25-26日下列高速鐵路列車車次始發/終到站更改：

2026年07月25日：

更改終到站的車次：G913,G917 (終到站更改為廣州南站)

2026年07月26日：

更改始發站的車次：G914,G918 (始發站更改為廣州南站)

【12:16】富裕小輪「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」渡輪服務，暫時停止服務。屯門往來大澳航線，屯門往大澳的尾班渡輪已在上午11時開出，大澳往屯門的尾班渡輪將在下午2時開出。而東涌往來大澳航線，東涌往大澳的尾班渡輪已在上午10時開出，大澳往東涌的尾班已於上午11時開出。復航時間另行通知。

翠華船務公布，由於天文台將於下午1時至3時改發三號強風信號，渡輪服務需要調整，涉及馬料水來往東平洲、香港仔來往赤柱與蒲台島、馬料水來往塔門，以及來往西貢至滘西村與糧船灣。

長榮航空公布，受颱風「紅霞」影響，今日香港往台北的BR858航班，以及台北往香港的BR857航班取消。