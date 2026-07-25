颱風紅霞︱八號風球機會有幾大？ 天文台料明早惠州至汕尾一帶登陸 最近香港東北100公里左右掠過

颱風「紅霞」逐漸增強，根據多個天氣模型預測，紅霞會在今晚(25日)至明早(26日)最接近香港，但各模型預測其登陸位置與本港的距離仍存在變數，最遠會在揭陽惠來登陸，最近則會逼入200公里內、惠州及汕尾之間登陸。最終天文台會否決定發出八號或以上熱帶氣旋警告信號，就要看紅霞最終登陸位置會否更靠近香港。天文台最新預測，紅霞會於明早在本港東北100公里左右掠過。

或於本港東北約100公里掠過

天文台的預測登陸的位置最近，預計紅霞會在明早於惠州至汕尾一帶登陸，並在本港東北100公里左右掠過，預料香港部分地區風力會達烈風程度。而傳統超級電腦「歐洲中期預報中心」及AI模型「盤古」，與天文台有同樣的預測，但時間會早一點，預計紅霞將會在明日凌晨至清晨，在惠州及汕尾之間登陸；AI模型「歐中AIFS」持同樣看法，但位置更靠近香港。

另一邊廂，中央氣象台預計，紅霞會在今天夜間至明早（26日）在香港到廣東陸豐一帶沿海登陸，其後轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。而AI模型「伏羲」及「風烏」有類似的預測，預料紅霞在明日凌晨至清晨，在汕尾及陸豐登陸。

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登陸點成發八號風球關鍵

預測登陸位置最遠的是深圳氣象局，預料紅霞將於今晚至明早以颱風級風力，在香港到揭陽惠來登陸，但當局亦表明較大可能在以深汕為中心的深圳到汕尾，並不排除達強颱風級風力。

無論是在揭陽惠來、惠州及汕尾等位置登陸，皆是香港的東面，據過往經驗「東登」的風暴登陸點，往往要非常接近香港，一般在汕尾市或汕尾以西的位置，才足以令天文台發出八號或以上熱帶氣旋警告信號。換言之，若登陸位置距離香港在200公里內，縱使是「東登」，對香港的影響仍不可忽視。

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「東登」、「西登」影響分別大

根據天文台過往資料，熱帶氣旋於香港東邊或西邊登陸，對本港天氣的影響可以有很大的分別，如熱帶氣旋於香港東面登陸，香港一段時間吹偏北風，受山勢阻隔，風力相對較低。但如果熱帶氣旋於香港南面掠過並在香港西面登陸，本港受到的風力不會顯著減弱，東南風更會把海水推向岸邊，造成風暴潮。