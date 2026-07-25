颱風紅霞‧公共服務︱民政處提早今晚8時起開放共28個臨時庇護中心 房委會承建商已移離棚架附近物料確保穩固

颱風「紅霞」正逐漸增強及影響香港。天文台會於今日（25日）晚上10時10分改發8號烈風或暴風信號。

【19:30】各區民政事務處將提早在今晚8時起開放共28個臨時庇護中心供有需要市民入住。

【19:19】教育局宣布 : 天文台將在今晚10時10分改發8號熱帶氣旋警告信號，並會在預計該信號生效前的約兩小時內發出「預警八號特別告示」。當天文台發出「預警八號特別告示」時， 所有學校（包括夜校）屆時將停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【16:04】海事處接獲香港領港會有限公司通知，由於熱帶氣旋關係，領港服務將會由今日（25日）下午7時30分時起暫停。請船東、船隻代理、船主及其他港口使用人士注意。

【15:20】香港警務處表示，原定今日下午六時於灣仔金紫荊廣場舉行的降旗儀式將告取消。

【15:15】房委會表示，承建商已經在地盤做好防範措施。

包括 :

檢查棚架以確保安裝穩固，移離棚架附近的鬆散物料，拆除塑膠帆布及綁緊安全網

用防水布或類似物料覆蓋工地露天存放的建築材料

用防水布覆蓋正在施工階段的斜坡表面，在挖掘地點的邊緣放置沙包

容許天秤的吊臂自由擺動，將吊運車放置在最小半徑內，並將吊鈎升到最高位置

將流動機械移至平坦的地方

將吊船降落到最低的位置及加以穩固

確保注水式屏障穩固

檢查同確保工地去水道暢通，及去水道的抽水泵運作正常

另外，施工地盤的緊急應變小組亦會提高警覺，為工地人員提供大雨和熱帶氣旋警報的預告，隨時採取適當措施，應對突發事件，並於暴風雨後安排合資格人員檢查棚架。

渠務署則表示，已經在大澳、鯉魚門等低窪地區安裝可拆卸式擋水板；為大澳、鯉魚門、屯門嘉和里、沙頭角市等地居民提供沙包；完成巡查及清理全港約240個容易因淤塞而水浸的地點；於較高水浸風險位置，包括北區坪輋、石湖圍、粉錦公路、龍翔道近黃大仙港鐵站、漆咸道南、高陞街、干諾道西等，提前派遣強力排水機械人「龍吸水」到附近位置候命。

渠務署又指，有需要時會啟動緊急控制中心，迅速增派人手和緊急應變隊伍，及時清理淤塞渠道。

【14:50】土木工程拓展署正於下列沿岸低窪和當風地點執行緊急應變行動計劃，提供沙包供市民使用，減低海水淹浸對下列地點的影響：

北區 - 吉澳漁民村

大埔區 - 三門仔新村

沙田區 - 馬鞍山渡頭灣村

西貢區 - 西貢市中心及對面海村、南圍及響鐘

中西區 - 堅尼地城

南區 - 石澳村、赤柱八間

離島區 - 東涌灣、長洲西地區、南丫島榕樹灣、坪洲南灣新村

同時間，土木工程拓展署已於將軍澳南實地演練安裝臨時充水式擋水設施。土木工程拓展署會密切與天文台聯繫，視乎越堤浪的實際風險，安排安裝臨時充水式擋水設施，配合已建好的擋水牆結構，組成防線，緩解越堤浪對附近範圍所構成的影響。

【14:50】民政事務總署已設立一條二十四小時緊急事故熱線2572 8427供市民查詢有關消息。

【14:32】新渡輪宣布，受颱風紅霞影響，橫水渡航線尾班船須提早開出，橫水渡長洲開往坪洲，最後開出的航時間為下午02時45分； 坪洲開往長洲，最後開出的航時間為下午03時40分。

【13:55】九巴表示，因應天文台發出三號強風信號，「九巴遊香港」路線HK1及HK2尾班車將於下午3時30分開出。

【13:42】海事處提醒船東、船主及船舶負責人應立即採取防風措施，將船隻妥善地繫固於安全地方。

【13:30】旅遊事務署宣布，由於香港天文台已發出三號強風信號，今晚（25日）上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【13:28】社會福利署宣布，三號熱帶氣旋警告信號已經發出，通常於星期六提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心或服務單位，安排子女或家人安全回家。

【12:16】昂坪360宣布，受颱風影響，已於上午11時起暫停讓賓客登車。將於天氣好轉後，儘快恢復賓客登車。

並考慮到賓客安全及纜車服務在三號強風信號下要暫停，原定今晚舉行的纜車夜航活動取消。包括於晚上7時30分在戶外舉行的「昂坪360二十周年呈獻： 叱咤903星空下音樂會」。

於官方網站購票之人士將自動透過原來的付款方式進行全額退款手續，一般需時約5至8個星期完成；而透過第三方平台購票之人士，請聯絡有關平台安排退款事宜。

【10:00】教育局指，由於天文台會在下午1時至3時之間改發三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日中午後停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

天文台指，按照現時預測路徑，紅霞會在明早（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，受其影響，本港明日有頻密狂風大驟雨及雷暴。天文台會視乎紅霞的登陸地點與香港的距離、烈風區大小，以及本地風力情況，評估是否需要在今晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號。