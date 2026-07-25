颱風紅霞‧公共服務︱幼稚園及部分特殊學校今日中午後停課 昂坪360取消登車

颱風「紅霞」正逐漸增強及影響香港。教育局宣布，幼稚園及部分特殊學校今日中午後停課。

【14:32】新渡輪宣布，受颱風紅霞影響，橫水渡航線尾班船須提早開出，橫水渡長洲開往坪洲，最後開出的航時間為下午02時45分； 坪洲開往長洲，最後開出的航時間為下午03時40分。

【13:42】海事處提醒船東、船主及船舶負責人應立即採取防風措施，將船隻妥善地繫固於安全地方。

【13:30】旅遊事務署宣布，由於香港天文台已發出三號強風信號，今晚（25日）上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【13:28】社會福利署宣布，三號熱帶氣旋警告信號已經發出，通常於星期六提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心或服務單位，安排子女或家人安全回家。

【12:16】昂坪360宣布，受颱風影響，已於上午11時起暫停讓賓客登車。將於天氣好轉後，儘快恢復賓客登車。

並考慮到賓客安全及纜車服務在三號強風信號下要暫停，原定今晚舉行的纜車夜航活動取消。包括於晚上7時30分在戶外舉行的「昂坪360二十周年呈獻： 叱咤903星空下音樂會」。

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【10:00】教育局指，由於天文台會在下午1時至3時之間改發三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日中午後停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

天文台指，按照現時預測路徑，紅霞會在明早（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，受其影響，本港明日有頻密狂風大驟雨及雷暴。天文台會視乎紅霞的登陸地點與香港的距離、烈風區大小，以及本地風力情況，評估是否需要在今晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號。