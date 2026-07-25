狗隻入食肆︱謝展寰：31間退出計劃因客人不接受 籲食肆先審視經營模式勿盲目跟風

容許狗隻進入獲批准食肆措施於本月9日實施後，社會出現不少爭論，也有獲批准餐廳退出計劃。環境及生態局局長謝展寰表示，措施實施兩個多星期以來，整體合規情況理想，在政府抽樣訪問的40多間參與食肆中，超過一半表示營業額增加了一倍，但有31間食肆因客人不接受而選擇退出計劃。

逾萬次巡查發70宗口頭警告

謝展寰今早（25日）在電台節目表示，為配合新措施初期的磨合期，食環署特別設立了一支90人的專責隊伍。過去兩周共進行了逾14,000次巡查，期間共發出70宗口頭警告。違規事項主要涉及標示不清，部分食肆門口的標示不清晰或位置欠佳；其次是部分狗主未有妥善牽引狗隻，或未有將狗隻扣在固定位置。而絕大部分違規食肆在收到警告後已即時改善，因此目前尚未有檢控個案。

謝展寰重申，若發現帶同危險狗隻進入，或容許狗隻進入廚房等嚴重違法情況，當局必定會提出檢控。此外，署方期間共收到65宗相關投訴，相比食環署每年10多萬宗的總投訴量，比例不算高。

食肆需認清客源定位 切忌盲目申請

針對有食肆退出的情況，謝展寰透露目前共有31間餐廳退出，當中涵蓋中式酒樓、西餐廳、快餐店及酒吧等，而茶餐廳僅佔4間。他表示，以其觀察食肆是否適合參與計劃，關鍵不在於餐廳類型，而在於其市場定位與客源。「如果餐廳位於較多狗主遛狗的地方，成功機會自然大；但如果在街市旁邊，食客來去匆匆且講求翻枱率，失敗機會就很高。」他呼籲有意申請的食肆應先審視自身經營模式，切勿因有新計劃就盲目跟風。

對於何時會放寬名額或展開第二階段，謝展寰表示當局持開放態度，但需時幾個月作動態評估，觀察社會文化的適應速度，再作務實決定。

推出「優先港品」認證 助本地漁農業升級轉型

除了食肆安排，謝展寰亦在節目中提及上月正式推出的「優先港品」品牌。這是《漁農業可持續發展藍圖》的重要一環，旨在推動本地漁農業邁向科技化與集有化。政府已在香港水域劃出約600公頃作為養魚區，引入現代化深海網箱養殖，目標將本地養魚產值在短期內倍增，並在15年內增加10倍。

為配合產量提升，當局聯同香港品質保證局推出「優先港品」認證系統，將利用香港在食品安全上的良好聲譽，為本地優質農漁產品提供認證。市民日後只需掃描產品上的二維碼，即可追溯出產時間及地點，從而提升本地產品的公信力及銷路。當局已與大型超市、連鎖食品店、餐飲集團、酒店及海洋公園等建立合作夥伴關係，並利用漁護署及蔬菜統營處的網上平台，拓闊本地農產品的銷售渠道及食用場景。

《漁農業可持續發展藍圖》提出在15年內將本地蔬菜年產量由大約1.5萬公噸增至6萬公噸。面對土地稀少及發展競爭，謝展寰坦言若沿用傳統模式將難以達標，未來必須朝科技化及集有化發展。他透露，政府正推動「都市農業」，利用公園或建築物平台進行種植，目前已有先行計劃並取得良好成效，此舉將是未來突破土地限制、發展農業的主要方向。

郊野公園預約制擬「十一」前破邊洲試行

另外，針對部分自然景點因過於熱門而導致人流擠擁，為加強管理，當局計劃最遲於今年「十一黃金周」前試行郊野公園預約制，並首選西貢破邊洲為試點。謝展寰表示，當局正研究為熱門郊遊地點引入預約制，以改善秩序及管理，目標維持在十月一日前推出試驗計劃，目前認為「破邊洲」是合適的試點。

對於預約制會否採用實名制、如何處理即場未預約的市民，以及如何應對景點有多個出入口等執行難題，謝展寰指具體細節及預約平台仍在與相關機構商討中。他強調，必須做好具體計劃才會正式對外公布。





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