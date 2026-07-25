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熱帶氣旋紅霞｜國泰港航：密切留意情況 未來數日或有航班取消及調整

社會
更新時間：00:09 2026-07-25 HKT
發佈時間：00:09 2026-07-25 HKT

熱帶氣旋「紅霞」正逼近廣東沿岸，天文台周五（24日）晚上8時40分發出一號戒備信號，並表示會考慮在明日（25日）下午改發三號強風信號，明晚較後時間更不排除改發更高熱帶氣旋警告信號（即八號風球）。受颱風威脅影響，本港多間航空公司相繼發聲明提醒乘客，未來數天往返香港的航班將可能延誤或取消。

料惠州至揭陽登陸 若偏西或吹烈風

天文台表示，紅霞會在周五晚及周六（25日）早上與香港保持超過300公里距離，一號戒備信號會至少維持至明日中午。根據現時預測，紅霞較大機會在周日（26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但其與香港的距離及屆時烈風區的大小仍存在不確定性。如果紅霞採取較偏西路徑移動，相關烈風區可能會影響本港部分沿岸地區，天文台會持續評估在明晚較後時間發出更高信號的可能性。

天文台周五（24日）晚上8時40分發出一號戒備信號，並表示會考慮在明日（25日）下午改發三號強風信號。
天文台周五（24日）晚上8時40分發出一號戒備信號，並表示會考慮在明日（25日）下午改發三號強風信號。

國泰豁免改機票費 多間航空隨時調整航班

因應天候變化，國泰航空表示正密切留意紅霞的潛在影響，未來數天的航班將很可能會有所調整或取消。為方便客人彈性安排行程，國泰現已豁免乘客更改機票及取消航班的手續費用；若航班需要取消，系統將自動為受影響旅客重新安排至下一班可提供座位的航班，並鼓勵旅客透過自助訂位服務自行處理。

此外，香港航空表示，目前航班運作正常，但預料周六至周日離港及抵港之航班可能受到延誤及取消。大灣區航空亦指隨着天氣變化，航班或會有所調整，將透過短訊或電郵通知乘客最新狀況。各大航空公司均呼籲出發前往機場的旅客，應先在網站查閱最新的航班狀態。

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