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律師會會長湯文龍晤應屆DSE狀元 勉勵傳承公義穩固法治基石

社會
更新時間：18:33 2026-07-24 HKT
發佈時間：18:33 2026-07-24 HKT

香港律師會會長湯文龍，早前邀請三名有志投身法律專業的應屆中學文憑試（DSE）狀元，到律師會新會址進行深入交流。三名狀元早前接受媒體訪問時，曾表明對香港法治及法律制度抱有信心，並決定留港修讀相關課程。湯文龍在會面中分享了他對法治、專業責任及法律人使命的體會，勉勵同學以專業為本、誠信為重，薪火相傳香港法治這塊「基石」。

科技難取代法律人道德勇氣

交流期間，雙方特別探討人工智能等科技發展對法律行業帶來的影響。湯文龍向同學們指出，雖然科技有助提升業界效率並革新服務模式，但法律專業背後所承載的專業判斷、道德勇氣、人文關懷，以及對公平與公義的堅持，始終是無可取代的。他強調，真正穩固法治基石的，正是每一位法律人對原則的堅守與對社會的承擔。

此外，湯文龍亦向同學們介紹，律師會作為香港律師的法定自我監管組織的角色與職能，並回顧香港法律專業的發展歷程，讓這批未來的法律界新星對行業有更深認識。

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律師會致力青年培訓 

律師會一直重視青年法治教育與專業傳承，透過舉辦「青Teen講場」及大灣區「識法」交流團等項目，讓中學生能近距離認識法律與法治精神，在體驗中啟發志向並培養責任感。

為培育新動力，律師會自2022年起，於英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮期間，與香港駐倫敦經濟貿易辦事處合辦學生交流活動。該活動將於今年10月再度舉行，鼓勵在英國修讀法律或有志投身業界的香港學生了解本地發展機遇。展望未來，律師會期望繼續透過各類培訓與青年活動，培育兼具國家觀念、國際視野與專業承擔的新一代法律人才，讓法治基石更加穩固。

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