港人膳食鎘和鉛攝入量較十年前下降 食安中心：源頭控制有改善

食物環境衞生署食物安全中心今日（24日）公布香港第二次總膳食研究的第五份報告。研究顯示，整體成年人口和較年輕群組從膳食攝入鎘的分量，低於聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食物添加劑專家委員會訂定的「暫定每月可容忍攝入量」；而鉛攝入量亦低於專家委員會所確定的相關攝入水平，同樣對健康的影響不大。與2010年至2014年間進行的首個總膳食研究相比，整體成年人口從膳食攝入鎘和鉛的分量均有所下降。

三大食物組別為主要攝入鎘及鉛來源

鎘和鉛是普遍存在於環境中的金屬元素，可透過各種自然過程或人類活動釋出，繼而進入食物鏈。是次研究檢測了15個食物組別共187種食物，其中125種（67%）檢出鎘，176種（94%）檢出鉛。

三大主要食物組別——即「穀物及穀物製品」、「蔬菜及蔬菜製品」及「魚類和海產及其製品」，合共佔本港人口膳食攝入鎘總量約八成，以及膳食攝入鉛總量約五成。

蔬果徹底洗滌削皮 減重金屬含量

根據專家委員會的安全評估，長期攝入過量的鎘可影響腎功能，而長期攝入鉛則可引致神經系統受損及高血壓。食安中心顧問醫生（社會醫學）（風險評估及傳達）張勇仁表示，本港市民從膳食攝入鎘和鉛的分量皆低於專家委員會所確定的水平，對健康影響不大，只要保持均衡飲食，便無需過分擔心。

他提醒市民可採取額外的食物配製步驟，包括徹底清洗蔬果以去除塵土、摘去綠葉蔬菜的外葉，以及削去塊根類植物的表皮，以減低其鎘和鉛含量。

關於攝入量下降的原因，張勇仁估計是由於食物源頭控制有所改善，例如現時汽油已無鉛化，電池等工業生產過程對重金屬的控制亦較以往嚴格；農戶若事先化驗土壤並避開重金屬含量較高的土地，亦有助降低食物中的鎘和鉛含量。

記者、攝影：蔡思宇