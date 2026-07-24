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涉薄扶林道撞斃八旬翁 校巴司機被控危駕致他人死亡罪

社會
更新時間：15:35 2026-07-24 HKT
發佈時間：15:35 2026-07-24 HKT

63歲校巴司機今年1月底在薄扶林道駕駛校巴時，涉嫌撞倒八旬老翁。老翁送院搶救後不治，涉案校巴司機被控1項危險駕駛引致他人死亡罪，案件今於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，以待控方索取法律意見及考慮須否轉介更高級別法院處理。裁判官鄭潤聰押後案件至10月2日再訊，批准被告以1萬元保釋，期間不准離港及須交出車牌。

被告李國輝，被控於2026年1月29日在香港薄扶林道63號外的道路上危險駕駛私家小巴，引致男子周鑑超死亡。

案件編號：ESCC1775/2026
法庭記者：王仁昌

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