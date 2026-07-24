涉薄扶林道撞斃八旬翁 校巴司機被控危駕致他人死亡罪
更新時間：15:35 2026-07-24 HKT
發佈時間：15:35 2026-07-24 HKT
發佈時間：15:35 2026-07-24 HKT
63歲校巴司機今年1月底在薄扶林道駕駛校巴時，涉嫌撞倒八旬老翁。老翁送院搶救後不治，涉案校巴司機被控1項危險駕駛引致他人死亡罪，案件今於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，以待控方索取法律意見及考慮須否轉介更高級別法院處理。裁判官鄭潤聰押後案件至10月2日再訊，批准被告以1萬元保釋，期間不准離港及須交出車牌。
被告李國輝，被控於2026年1月29日在香港薄扶林道63號外的道路上危險駕駛私家小巴，引致男子周鑑超死亡。
案件編號：ESCC1775/2026
法庭記者：王仁昌
最Hit
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
2026-07-23 14:55 HKT
警元朗掃黃 拘15內地女包括2女童 最細16歲
14小時前
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
2026-07-23 13:11 HKT