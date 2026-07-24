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20歲男侍應非禮強姦智力邊緣未成年堂妹 認非禮強姦3罪還押候判

社會
更新時間：15:01 2026-07-24 HKT
發佈時間：15:01 2026-07-24 HKT

20歲男侍應2023年8月底相約17歲智力邊緣堂妹打籃球，乘獨處時在後樓梯及2人居所非禮並強姦對方，期間拍下裸照。堂妹回家後隨即和盤托出，事主父母及祖父母當晚與男侍應對質，男侍應父母翌日即從內地回港，陪同兒子到警署自首。男侍應今早於高等法院承認2項非禮罪及1項強姦罪，案件押後至下月27日判刑，以待索取背景及心理報告，期間被告還押看管。

事主智商75屬邊緣智力

現年23歲被告L.M.S.承認2項非禮罪及1項強姦罪。案情指，事主X為被告堂妹，有頑固性癲癇及智力問題，智商75，屬邊緣智力，案發時17歲，惟自理能力水平相當於12歲。案發前數日，被告邀約事主及其父親於2023年8月28日打籃球，然而事主父親忙於工作，遂叫事主單獨赴約。

被告指插事主私處又拍攝其胸臀

案發當日下午2時許，被告上門接送事主，惟沒有前往籃球場，反而到了事主筲箕灣住所附近後樓梯。被告指示事主脫下全身衣物，俯伏樓梯上，被告壓向事主，指插事主私處，令事主感到疼痛。被告擺放手機拍攝事主胸部及臀部，要求事主望向鏡頭，更聲稱想發送相片予家人們。

被告摸事主胸部並逼她口交

被告其後親吻事主，要求事主吐舌，告訴事主自己喜歡對方，再撫摸事主胸部，然後要求事主為他口交，事主不願，被告威嚇會發脾氣毆打事主，事主遂被逼遵從，直至被告射精。被告事後保管事主內衣褲，再帶事主去打籃球。等待電梯期間，被告突然伸手戳向事主乳頭。2人在籃球場逗留12分鐘後離開，被告等候電梯取出事主內衣褲來嗅，自稱「變態」，又搖晃隨身袋撞向事主臀部。

同日趁事主沖涼闖入浴室拍裸照

被告之後攜事主返回事主居所，事主洗澡時被告闖入浴室，打開浴簾拍下事主裸照，事主穿衣時被告再次指示事主不要穿上內衣褲。被告3時許帶事主回到自己西灣河住所，當時被告父母身處內地。被告要求事主躺在梳化上，脫下自己的衣服，被告親吻及撫摸事主。被告叫事主坐在他身上時，事主擁抱被告並開始哭泣。

強姦後逼女方為其口交手淫至射精

被告接著取來安全套，問及事主時事主不知安全套為何物。被告戴上安全套後，叫事主坐上他身上性交，屢試不果，被告遂自行嘗試性交，事主感到劇痛，哭著嘗試拒絕及推開被告不果。被告完事後再次戴上另一個安全套強姦事主，完事後被告再入房指插事主並拍下裸照，最後再強逼事主為他口交手淫直至射精，期間事主曾拒絕及推開被告不果。2人清理身體並用晚膳後，被告送事主回家。抵埗前被告送事主1件玩具，提醒事主不要外洩當日事宜，且承諾不會重犯。

事主事後情緒受困出現脫髮失眠及吐血等徵狀

事主返家後，其母親留意到事主雙眼通紅，查問下事主和盤托出，哭訴不願再見到被告。母親再告知父親，並通知被告父母馬上回港。事主父親再知會祖父母，祖父母情緒激動，一同上門尋找被告。事主父親擔心裸照外傳，與被告對質時被告保持沉默，惟交代沒有上傳裸照，並應要求重設手機。被告母親翌日傍晚帶被告到柴灣警署自首，被告於錄影會面中披露強姦以外的情節。事後事主情緒受困及受壓，出現睡眠欠佳、脫髮、食慾不振和吐血等徵狀。

案件編號：HCCC138/2026
法庭記者：陳子豪

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