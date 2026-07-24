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信和集團推「悅讀．悅賞」計劃推廣閱讀文化 逾500名基層兒童及家庭暢遊香港書展

社會
更新時間：14:48 2026-07-24 HKT
發佈時間：14:48 2026-07-24 HKT

信和集團今個夏季推出「悅讀．悅賞」計劃，透過閱讀活動、香港書展參觀及獎勵計劃，鼓勵公眾培養閱讀習慣，享受書本帶來的樂趣與啟發。計劃重點包括邀請逾500名社區客廳會員、基層兒童及家庭免費參觀香港書展、向學童送贈書券，以及於香港書展期間推出幸運賞活動，送出合共七萬份禮品，與市民共享書香盛夏。

信和集團主席黃永光表示，閱讀有助開拓視野、啟發思維，並促進個人成長，兒童發展尤為重要。近年社會各界倡導「愛讀書、讀好書、善讀書」的閱讀文化，鼓勵大眾將閱讀融入日常生活，持續學習。香港書展作為本港年度文化盛事之一，希望透過這個平台，鼓勵更多兒童及家庭接觸閱讀、探索新知，並培養終身學習的興趣。他表示很高興透過社區客廳平台，為有需要家庭提供更多閱讀機會，讓書香走進社區。

作為計劃的重點活動之一，信和聯同社區夥伴邀請逾500名基層兒童及家長免費參觀香港書展，並向每名學童送贈100元書券，讓他們自由選購心儀讀物。孩子們穿梭於不同展區，在書海中感受文字的魅力，發掘知識世界的樂趣。此外，信和亦香港貿易發展局合作，於香港書展期間推出幸運賞活動，送出合共七萬份禮品，包括大澳文物酒店住宿連餐飲、S⁺ REWARDS電子現金券等，為入場人士增添驚喜。

信和集團聯同深水埗、紅磡及筲箕灣的社區客廳，以及香港青少年服務處推出閱讀獎勵計劃，鼓勵會員善用閒暇時間接觸更多優質讀物，在輕鬆舒適的環境中培養持續學習的興趣。會員於指定期間內達到指定閱讀目標後，可換領集團旗下S⁺ REWARDS會員計劃的電子現金券，預計可鼓勵參加者於活動期間合共閱讀近2,000本書籍。

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