2019年的士剷上行人路撞傷女途人 司機稱示威者打破車窗用鐵通攻擊 惟片段顯示車窗完好

2019年《禁蒙面法》實施翌日多區示威遊行，一輛的士在深水埗失控剷上行人路撞向示威人群，導致兩名女途人受傷，的士司機鄭國泉遭「私了」。其中一名女傷者接受了7個手術，右膝至今未能伸直，入稟向鄭國泉索償逾840萬元。鄭國泉今早於高等法院出庭作供，供詞指撞車前示威者打破司機位車窗用鐵通攻擊自己，惟原告方播放案發片段顯示撞車後司機位車窗仍然完好，鄭國泉否認供詞及抗辯書中相關說法失實。

被告供稱示威者打破司機位車窗用鐵通攻擊

原告為白凱琳（Park Hoi Lam），被告為鄭國泉（Cheng Kwok Chuen）。鄭國泉出庭作證，採納早前呈遞的陳述書，當中提到案發時駕駛的士至深水埗南昌街近政府衛生檢測中心，有多人用鐵棍襲擊的士，令擋風玻璃破裂，鄭國泉隨即向的士台報告。後來鄭將車駛至近石硤尾街時，下車檢查車輛，發現兩邊倒後鏡及右後車窗同告損毀，再上報的士台，庭上曾播放案發前的士台司機溝通錄音。

原告方引述鄭國泉的抗辯書，當中提到有一群示威者聚集在欽州街長沙灣道交界，令鄭國泉被逼停下，鄭國泉沒有拉上手掣，僅以剎車停車，當時前面乘客位車門打開，示威者用硬物襲擊鄭國泉，又打破司機位車窗用鐵通攻擊鄭國泉，鄭國泉擔心自身安危遂雙手抱頭，離開軚盤，身軀又以反射動作迴避襲擊，期間右腳遭示威者毆打時曾踩向油門，令的士在危急下失控前行。原告方盤問時指出鄭國泉曾三度修改抗辯書，2023年11月22日提交初版，當時曾稱有拉手掣，如今被刪去。

原告白凱琳（右）。資料圖片

否認庭上新近捏造證詞 被告：今日至記起

鄭國泉今供稱案發時原停在白色停車線前，數秒間受到襲擊，「左右都有」，有示威者「打開（司機位）車門開咗條罅」，以鐵通及雨傘施襲，又有示威者進入車內，令鄭無法控制的士，的士向前行。原告方引述案發後警方為鄭國泉錄取的供詞，當中指示威者「不停篤」、「打爆咗」司機位車窗，用鐵通經司機位車窗襲擊鄭國泉，另外「唔知點解」有示威者打開前座乘客位車門，以硬物襲擊鄭國泉。原告方指出無論抗辯書還是警察供詞，當中均從未提及有示威者「打開（司機位）車門開咗條罅」，鄭國泉同意。

原告方再播放案發片段，顯示鄭國泉在車外受襲時司機位車窗仍然完好，示威者其後才擊碎司機位車窗及扯爛倒後鏡。鄭國泉不同意，指出司機位車窗「有裂到有花到」。原告方指出警方供詞及抗辯書中相關內容說法失實，鄭國泉否認。原告方指出鄭國泉今日供稱有示威者「打開（司機位）車門開咗條罅」，說法屬新近捏造，今日才首次出現。鄭國泉再否認，解釋「而家回憶返當年嘅事，咁悲痛嘅事，咁多年喇，今日要上堂至記起，因為右邊襲擊我嘅人爭開道門」。原告方追問鄭國泉當時正雙手抱頭，如何同時爭持司機位車門。鄭國泉舉手示範雙手抱頭時，伸手拉回車門後再回復雙手抱頭。原告方指一派胡言，鄭國泉否認。

原告方開案陳詞指，鄭國泉2019年10月6日駕駛的士，突然急轉剷上行人路，的士撞到途人後發生約5分鐘暴動，鄭國泉被在場的人襲擊。原告方希望鄭國泉出庭作供解釋當日為何駕駛的士突然剷上行人路。翻查資料顯示，34 歲男子4年前承認以長形硬物毆打及腳踩鄭國泉，判監3年。

案件編號：HCPI245/2022

法庭記者：陳子豪