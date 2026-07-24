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屯門南延綫料2030年落成 繁忙時段屯門南往屯門站僅需5分鐘

社會
更新時間：14:41 2026-07-24 HKT
發佈時間：14:41 2026-07-24 HKT

港鐵屯門南延綫項目目標於2030年竣工。延綫將屯馬綫由屯門站向南以高架橋延伸約2.4公里至屯門碼頭附近，並設兩個新車站，分別為中途站的「第16區站」及終點站的「屯門南站」。為騰出空間興建第16區站，原有泳池需要重置，而新泳池已於今年初開放使用。港鐵表示，現時繁忙時段往返上述兩地的路面車程逾10分鐘，項目落成後，乘搭鐵路預計不超過5分鐘。

施工空間狹窄 車站採纖巧設計

港鐵公司項目執行主管（新界南）殷偉明指，由於屯門南社區住宅與建築林立，項目無法大規模拆遷建築物，最狹窄的施工位置僅35米；同時地下公用設施管綫密集，加上施工範圍位於主要幹道湖景路，工程期間需維持原有雙向共4條車道的通行能力。

為此，港鐵採用纖巧的架空車站設計，盡量減少地面佔用空間。同時，屯門南站共設有三個出入口，大堂及月台設於同一層，其中一個出入口將連接鄰近商場的行人天橋，為周邊市民提供出行便利。

車站設計防動物闖入？

面對噪音等環境問題，殷偉明表示工程已採用減噪機械及隔音屏障，團隊並一直與不同持份者溝通，例如配合學校考試期來調配施工時間等。對於近日連續兩日有猴子闖入港鐵站，被問及屯門南延綫有否相關防範措施，港鐵回應指，屯門南周邊主要為商場及屋苑，過去經驗顯示較少有動物誤闖，同時車站設計亦已就「防止動物進入路軌」作出考量。

地下管綫改道大致完成 下半年建車站結構

港鐵又指，過去兩年已完成3.6公里的地下管綫改道工程，目前工程進度理想，地下管綫改道及車站地基工程已大致完成，預料下半年將全面進入車站結構建造階段，並採用預製件組合及現場施工的混合模式，以降低社區干擾。

實習記者：歐翔泰

攝影：劉駿軒

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