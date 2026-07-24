7旬父用腰帶打過度活躍女兒致流血 官指管教氣餒非動武理由 判監4月緩刑2年

71歲父親因管教12歲女兒進食問題，一怒之下用腰帶打女兒小腿兩次，以致其流血。他早前承認虐兒罪，今於區域法院判刑。法官練錦鴻判刑時，指女事主曾患過度活躍症，明白被告管教時可能極之氣餒，但這並非動武的理由。惟考慮到被告與女事主及其母已分居，其重犯機會微乎其微，而被告這次一時衝動犯案，過去並無案底，終判處監禁4個月、緩刑兩年。

管教過度活躍兒感氣餒非動武理由

被告N.M.S.，早前承認1項虐兒罪。案發於2022年3月至4月，被告與當時12歲女兒X同住，因為女兒進食的問題，被告發怒，X於是跑回睡房，被告打開房門後，用腰帶打X的小腿兩次，X嘗試用枕頭抵擋，但事件仍導致其小腿流血；案發時X的母親並不在家。

練官判刑時，指被告行為超出普通管教兒童的行為，雖然X曾患過度活躍症，法庭明白管教患有過度活躍症的兒童是令人極之氣餒的事，因為他們往往不聽人「講道理」，但這並非隨便對孩子動武的理由。

被告已退休，過去曾有3段婚姻，他在第一段婚姻所生的一名女兒及其女婿都評價他性格温和。被告與X的母親在2011年結婚，但案發後X母已申請離婚，被告不再與X同住。

接納一時衝動犯案且重犯機會微故判緩刑

練官接納被告因一時氣憤，衝動下犯案，其行為雖不可原諒，但非同類案件中最嚴重者，加上被告過去無案底及重犯機會微乎其微，故例外地判處較輕刑罰，終判監4個月、緩刑2年。練官提醒被告以此為鑑，日後如果再有機會與女兒相處，須控制其脾氣。

另外，被告被指於女兒3歲時向她展示色情影片，及在她11歲時非禮其胸部和臀部，更曾表示「當你長大一點後，我會跟你結婚」和「造個嬰兒」等，因而被控向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、及猥褻侵犯罪。惟早前經審訊後，練官裁定上述罪名不成立。

案件編號：DCCC1421/2024

法庭記者：王仁昌