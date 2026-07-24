涉於火炭站及街邊露械 飛行服務隊空勤主任否認兩罪受審

39歲飛行服務隊空勤主任涉兩度在公眾地方露械，被控2項在公眾地方的猥褻行為罪，今於沙田裁判法院否認控罪受審。其中一名女事主供稱，清晨上班時在地鐵站見到一名男子把褲子前方拉低，暴露其陽具及陰囊，事主驚懼之下大叫並後退，其後向職員通報及報案。

X供稱港鐵站見閘外男子露械

男被告吳百恒，被控於去年11月2日在港鐵火炭站大堂近C出口，以及今年1月16日在沙田好運中心桂林閣外，無合法權限或辯解下，於公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻地暴露其陽具。承認事實指，被告於今年2月10日，在火炭晉名峰某單位被拘捕，及於3月2日自願參與認人手續。

女事主X在屏風後作供，指去年11月2日清晨5時許經火炭站C出口進入港鐵站準備乘車上班，她入閘後見到左邊閘外有一名男子站近欄杆玻璃。X形容該男子身高約1.7米，身穿綠色短袖上衣和黑色短褲，蓄黑色短髮，無戴口罩。X與男子相距約3至4米，二人四目交投，X隨男子視線看向他的下體，見到男子的陽具及陰囊裸露，褲子在大腿位置。

未在認人手續中認出被告

X害怕得往後退並且大叫，而該男子則轉身向C出口方向離開，當時無其他途人。X隨即向客務中心職員求助，獲告知要等站長。X因趕著上班而先行離開，同日到沙田警署報案。

X接受盤問時澄清，她認為「下面」與「下體」均意指看向下的方向。X另指男子的褲子前方被拉到大腿位置，不同意辯方指閉路電視片段中男子無拉下褲子；X同意在今年3月2日的認人手續，她向負責警員表示露械男子不在其中。

案件編號：STCC1483/2026

法庭記者：雷璟怡